"Вест Бромвич" может пригласить Ли Бойера на место Билича

"Вест Бромвич" присмотрел замену своему главному тренеру Славену Биличу, который провалил старт нового сезона.

"Манчестер Юнайтед" — не единственный клуб Премьер-Лиги, который задумывается о смене рулевого в ближайший международный перерыв.



По информации Daily Mirror, Билич находится на пороге увольнения после того, как не смог выиграть ни одного из семи первых матчей в Премьер-Лиге.



В данный момент "дрозды" располагаются в зоне вылета и обладают худшей обороной в дивизионе, пропуская в среднем более двух голов за матч.



Кроме того, Билич только усугубил свое положение, публично раскритиковав свой клуб за продажу защитника Ахмеда Хегази в "Аль-Иттихад".



Сообщается, что в случае поражения или плохой игры против "Тоттенхэма" в воскресенье "Вест Бромвич" может указать Биличу на дверь, пригласив на место Славена 42-летнего Ли Бойера из "Чарльтона".



Бывший полузащитник "Лидса", "Вест Хэма" и "Ньюкасла" очень хорошо проявляет себя в тренерской роли. Команда Ли одержала шесть побед подряд в Лиге Один и сейчас занимает третье место.