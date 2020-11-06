Мерсон: "Против "Эвертона" будет самый важный матч в карьере Сульшера"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что субботний матч Премьер-Лиги против "Эвертона" будет самым важным в тренерской карьере Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед".

После поражений от "Арсенала" и "Башакшехира" пресса принялась спекулировать насчет скорого увольнения Сульшера и прихода на его место Маурисио Почеттино.



Мерсон тоже чувствует, что терпение боссов "Юнайтед" на исходе, и Сульшеру не уцелеть, если он проиграет на "Гудисон Парк".



"Сульшер будет под серьезным давлением. Давайте будем честны — мы говорим о "Манчестер Юнайтед", крупнейшем клубе в мире, и их текущее положение в лиге неприемлемо. И дело не только в этом — их игра тоже плоха".



"Они капитулировали против "Тоттенхэма". "Арсенал" сыграл не лучшим образом против них, но победу добыл. "Юнайтед" выглядел потерянным, а затем они отправились в Стамбул и проиграли там не самой сильной команде в Европе".



"Если Сульшер протянет до субботы, это будет важнейший матч в его тренерской карьере".



"Если вы посмотрите на статистику Сульшера, он выдает серии по шесть-семь побед, а затем не может выиграть четыре-пять матчей подряд. Это недопустимо для такого топ-клуба, как "Манчестер Юнайтед". Если ты хочешь сражаться за титул Премьер-Лиги, упадок формы нужно пресекать в зародыше".



"Давайте признаем это: "Юнайтед" не участвует в чемпионской гонке. Люди говорят, что борьба за титул будет открытой в этом сезоне, но кто находится во главе лиги? "Ливерпуль". Команда топ-уровня занимает соответствующее ей место".



"Нельзя избавиться от 25 игроков, достаточно просто избавиться от тренера. Так было последние 50 лет и будет следующие 50 лет", — сообщил Мерсон в эфире.