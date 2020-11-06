МЮ придется понизить цену за Погба до 53 млн. фунтов
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может быть выставлен на продажу следующим летом всего за 60 миллионов евро (53 млн. фунтов).
После окончания этого сезона у Погба останется всего 12 месяцев по контракту, причем это те 12 месяцев, на которые "Юнайтед" в одностороннем порядке продлил контракт Поля ранее осенью.
Негативно на стоимости Погба сказывается и его нестабильная игра на протяжении всех четырех с лишним лет, что прошли с момента возвращения Поля в Манчестер из "Ювентуса".
Как утверждает AS со ссылкой на журнал FouFourTwo, клуб с "Олд Траффорд" склоняется к тому, чтобы продать Погба в следующее летнее трансферное окно, а перечисленные выше факторы не позволяют "красным дьяволам" задрать цену.
В 2016 "Юнайтед" заплатил "Ювентусу" 89 млн. фунтов за Погба, а в следующем году реалистично может рассчитывать на возврат только чуть более половины от этой суммы — заинтересованный в услугах 27-летнего француза "Реал" не заплатит больше.
06.11.2020 08:00
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