Мэддисон расстроен, что его не вызвали в сборную Англии

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон признался, что его расстроил невызов в сборную Англии на ближайший международный перерыв.

В прошлый уикенд 23-летний Мэддисон помог "Лестеру" сокрушить на выезде "Лидс" (1:4) и подняться на второе место в Премьер-Лиге, а в четверг вечером поучаствовал в разгроме "Браги" (4:0) в Лиге Европы, отметившись голом и своей первой с декабря 2019 результативной передачей.



Однако Джеймса не оказалось среди 29 игроков, вызванных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом на предстоящие матчи против Ирландии, Бельгии и Исландии, и это печалит лидера "лис".



"Да, я расстроен, если честно. Я хочу быть в сборной Англии, я мечтал об этом с детства".



"Я уже попробовал это на вкус и хочу еще. Сейчас я снова здоров, я в отличной форме и получаю игровые минуты. Я долго отсутствовал с травмой в прошлом сезоне, перенес пару болячек в этом году, так что я не играл матчи подряд".



"Не я решаю, кого вызывают в сборную Англии, и я лишь могу сосредоточиться на "Лестере". Мы вторые в Премьер-Лиге, одержали три победы из трех в Лиге Европы, поэтому, надеюсь, я сохраню свою хорошую форму в "Лестере", а остальное приложится", — сообщил Мэддисон BT Sport.