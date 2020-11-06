Мэддисон расстроен, что его не вызвали в сборную Англии

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон признался, что его расстроил невызов в сборную Англии на ближайший международный перерыв.

В прошлый уикенд 23-летний Мэддисон помог "Лестеру" сокрушить на выезде "Лидс" (1:4) и подняться на второе место в Премьер-Лиге, а в четверг вечером поучаствовал в разгроме "Браги" (4:0) в Лиге Европы, отметившись голом и своей первой с декабря 2019 результативной передачей.

Однако Джеймса не оказалось среди 29 игроков, вызванных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом на предстоящие матчи против Ирландии, Бельгии и Исландии, и это печалит лидера "лис".

"Да, я расстроен, если честно. Я хочу быть в сборной Англии, я мечтал об этом с детства".

"Я уже попробовал это на вкус и хочу еще. Сейчас я снова здоров, я в отличной форме и получаю игровые минуты. Я долго отсутствовал с травмой в прошлом сезоне, перенес пару болячек в этом году, так что я не играл матчи подряд".

"Не я решаю, кого вызывают в сборную Англии, и я лишь могу сосредоточиться на "Лестере". Мы вторые в Премьер-Лиге, одержали три победы из трех в Лиге Европы, поэтому, надеюсь, я сохраню свою хорошую форму в "Лестере", а остальное приложится", — сообщил Мэддисон BT Sport.


Метки Лестер, Мэддисон, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 07:00

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  1. chr1s8rown 06.11.2020 07:53 # chr1s8rown
    Зато там всякие фодени и гринвуды

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  2. largo-winch 06.11.2020 07:47 # largo-winch
    Профессор Джимс Морриартисон

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