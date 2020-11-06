Моуриньо уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что нападающий Харри Кейн сможет стать лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.

Накануне именно Кейн открыл счет в победном для "шпор" матче Лиги Европы против "Лудогорца" (1:3), уже на 13-й минуте замкнув головой подачу Лукасом Моурой углового.



Этот гол стал для Кейна 200-м за "Тоттенхэм", а матч в Болгарии — 300-м. Таким образом, Харри приблизился к легендарному Джимми Гривзу, который с 1961 по 1970 год отличился 266 раз в 381 игре за "шпор".



"Его цифры уже делают его легендой клуба. Для столь молодого парня замечательно столько забить в Премьер-Лиге и всех прочих соревнованиях".



"Сегодня он сыграл 45 минут, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Да, я верю, что он сможет стать лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма". Это лишь вопрос времени", — сообщил Моуриньо BT Sport.