"Лестер" сокрушил "Брагу"

"Лестер" единолично возглавил Группу G Лиги Чемпионов благодаря крупной победе над "Брагой" со счетом 4:0.

Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт на 20-й минуте, когда Келечи Ихеаначо сыграл в стенку с Джеймсом Мэддисоном, по левому краю штрафной дошел до голкипера, вернул себе мяч после заблокированного удара и затем поразил пустые ворота — 1:0.



В дальнейшем шла более-менее равная игра, а в начале второго тайма Ихеаначо удвоил счет, нанеся дальний удар с рикошетом — 2:0.



"Брага" оказалась надломлена и на 67-й минуте пропустила еще раз. У Ихеаначо не получился удар с края штрафной, зато вышел отличный пас к дальней штанге на подключившегося Денниса Прата — 3:0.



"Брага" совсем бросила играть, а вот "Лестер" вошел во вкус и принялся играть в свое удовольствие. На 78-й минуте Мэддисон прорвался меж двух защитников и с линии вратарской отправил мяч в сетку — 4:0.



"Лестер" (Англия) — "Брага" (Португалия) — 4:0 (1:0)



Голы: Ихеаначо 20, 47, Прат 67, Мэддисон 78.



"Лестер": Шмейхель, Олбрайтон (Морган 62), Джастин, Фофана, Фукс, Томас, Чоудури, Тилеманс (Барнс 72), Ундер (Прат 62), Мэддисон, Ихеаначо (Перес 72).