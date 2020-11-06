"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы

Николя Пепе и Букайо Сака "Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, при помощи двух автоголов одержав волевую победу над "Мольде" со счетом 4:1.

Относительно предыдущего матча в Лиге Европы стартовый состав "канониров" изменился на четырех игроков. Это Бернд Лено, Давид Луис, Дани Себальос и Виллиан обновили облик команды.

Хозяева "Эмирейтс" довольно бодро начали матч, но, как ни странно, первыми пропустили. На 22-й минуте Мартину Эллингсену удался роскошный удар с дистанции — 0:1.

Пожав плечами, "Арсенал" продолжил искать счастье в атаках и в самой концовке первого тайма восстановил равновесие. Это Кристоффер Хауген совершил автогол, пытаясь прервать прострел Эдди Нкетиа на Джо Уиллока — 1:1.

Вскоре после начала второго тайма Сеад Колашинац отметился невероятным промахом с трех метров, но на 62-й минуте "канониры" все-таки вышли вперед. На сей раз прострел соперника неудачно прервал Шерифф Синьян, тоже поразив свои ворота — 2:1.

На 69-й минуте все стало окончательно ясно. Букайо Сака от лицевой сделал передачу назад к линии штрафной, откуда в касание пробил набежавший Николя Пепе — 3:1.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Джо Уиллок свободно приняв в центре штрафной продольную передачу от Пепе, подработав мяч и пробив — 4:1.

"Арсенал" (Англия) — "Мольде" (Норвегия) — 4:1 (1:1)

Голы: Хауген 45 (авт), Синьян 62 (авт), Пепе 69, Уиллок 88 — Эллингсен 22.

"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс (Соареш 63), Мустафи, Луис, Колашинац, Виллиан (Сака 64), Себальос (Эльнени 80), Джака (Тирни 80), Пепе, Уиллок, Нкетиа.


Метки Арсенал, Лига Европы, Мольде, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 00:50

Количество просмотров Просмотров: 567

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 06.11.2020 01:17 # liverpo0ol
    То ли фарт то ли ортета гений

    (ответить)

  2. reams 06.11.2020 01:16 # reams
    ну хоть третий состав размялся, норм

    (ответить)

  3. thegodfather 06.11.2020 01:09 # thegodfather
    &#8203;&#8203;&#129508; Эдуард Менди - первый вратарь «Челси» за последних 10 лет, который не пропускал в шести подряд матчах. Последний раз это удавалось Петру Чеху в 2010 году.

    Бля рофл, челси ты ли это...

    (ответить)

  4. xah 06.11.2020 01:08 # xah
    Все по классике у арсенала

    В начале играют топово, красиво, очки за очками, радостные канониры, наконец то новый Кембел, Анри, Бергамп, Виера.....

    После января, февраля начинается спад, травмы, тренер тупо не знает что делать, паника, проигрыши всем топам, обидные голы и не фартануло.....

    (ответить)

  5. kanoniru-poker 06.11.2020 00:59 # kanoniru-poker
    Чет изи даже для резерва.

    (ответить)

  6. unclearness 06.11.2020 00:55 # unclearness
    нормас

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: