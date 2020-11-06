"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы

"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, при помощи двух автоголов одержав волевую победу над "Мольде" со счетом 4:1.

Относительно предыдущего матча в Лиге Европы стартовый состав "канониров" изменился на четырех игроков. Это Бернд Лено, Давид Луис, Дани Себальос и Виллиан обновили облик команды.



Хозяева "Эмирейтс" довольно бодро начали матч, но, как ни странно, первыми пропустили. На 22-й минуте Мартину Эллингсену удался роскошный удар с дистанции — 0:1.



Пожав плечами, "Арсенал" продолжил искать счастье в атаках и в самой концовке первого тайма восстановил равновесие. Это Кристоффер Хауген совершил автогол, пытаясь прервать прострел Эдди Нкетиа на Джо Уиллока — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма Сеад Колашинац отметился невероятным промахом с трех метров, но на 62-й минуте "канониры" все-таки вышли вперед. На сей раз прострел соперника неудачно прервал Шерифф Синьян, тоже поразив свои ворота — 2:1.



На 69-й минуте все стало окончательно ясно. Букайо Сака от лицевой сделал передачу назад к линии штрафной, откуда в касание пробил набежавший Николя Пепе — 3:1.



Точку в матче на 88-й минуте поставил Джо Уиллок свободно приняв в центре штрафной продольную передачу от Пепе, подработав мяч и пробив — 4:1.



"Арсенал" (Англия) — "Мольде" (Норвегия) — 4:1 (1:1)



Голы: Хауген 45 (авт), Синьян 62 (авт), Пепе 69, Уиллок 88 — Эллингсен 22.



"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс (Соареш 63), Мустафи, Луис, Колашинац, Виллиан (Сака 64), Себальос (Эльнени 80), Джака (Тирни 80), Пепе, Уиллок, Нкетиа.