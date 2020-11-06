"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы
"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, при помощи двух автоголов одержав волевую победу над "Мольде" со счетом 4:1.
Относительно предыдущего матча в Лиге Европы стартовый состав "канониров" изменился на четырех игроков. Это Бернд Лено, Давид Луис, Дани Себальос и Виллиан обновили облик команды.
Хозяева "Эмирейтс" довольно бодро начали матч, но, как ни странно, первыми пропустили. На 22-й минуте Мартину Эллингсену удался роскошный удар с дистанции — 0:1.
Пожав плечами, "Арсенал" продолжил искать счастье в атаках и в самой концовке первого тайма восстановил равновесие. Это Кристоффер Хауген совершил автогол, пытаясь прервать прострел Эдди Нкетиа на Джо Уиллока — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма Сеад Колашинац отметился невероятным промахом с трех метров, но на 62-й минуте "канониры" все-таки вышли вперед. На сей раз прострел соперника неудачно прервал Шерифф Синьян, тоже поразив свои ворота — 2:1.
На 69-й минуте все стало окончательно ясно. Букайо Сака от лицевой сделал передачу назад к линии штрафной, откуда в касание пробил набежавший Николя Пепе — 3:1.
Точку в матче на 88-й минуте поставил Джо Уиллок свободно приняв в центре штрафной продольную передачу от Пепе, подработав мяч и пробив — 4:1.
"Арсенал" (Англия) — "Мольде" (Норвегия) — 4:1 (1:1)
Голы: Хауген 45 (авт), Синьян 62 (авт), Пепе 69, Уиллок 88 — Эллингсен 22.
"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс (Соареш 63), Мустафи, Луис, Колашинац, Виллиан (Сака 64), Себальос (Эльнени 80), Джака (Тирни 80), Пепе, Уиллок, Нкетиа.
06.11.2020 00:50
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Последние комментарии:
То ли фарт то ли ортета гений
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ну хоть третий состав размялся, норм
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​​🧤 Эдуард Менди - первый вратарь «Челси» за последних 10 лет, который не пропускал в шести подряд матчах. Последний раз это удавалось Петру Чеху в 2010 году.
Бля рофл, челси ты ли это...
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Все по классике у арсенала
В начале играют топово, красиво, очки за очками, радостные канониры, наконец то новый Кембел, Анри, Бергамп, Виера.....
После января, февраля начинается спад, травмы, тренер тупо не знает что делать, паника, проигрыши всем топам, обидные голы и не фартануло.....
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Чет изи даже для резерва.
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нормас
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