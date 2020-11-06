Озил сообщил суду, что перепутил мили с километрами
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил нашел в суде нелепое оправдание, почему он превысил скорость на своем автомобиле.
Возвращаясь с тренировки 2 июля по трассе M1, Озил был остановлен полицией за грубое нарушение скоростного режима — Месут разогнался аж до 97 миль/ч (156 км/ч).
Озил был вызван в магистратский суд Бромли, но лично не явился, прислав своего адвоката и передав объяснительную. Оказывается, 32-летний немец перепутал мили с километрами.
"Пытаясь объяснить свои действия, я прихожу к выводу, что это было сочетание пустой дороги, отсутствия других транспортных средств, с которыми я бы мог сопоставить скорость своего автомобиля, а также моей забывчивости о том, что я еду со скоростью в км/ч, а не в миль/ч".
"Из-за связанных с COVID-19 ограничений шоссе было практически пустым. Я лишь могу предположить, что утратил концентрацию из-за отсутствия других автомобилей".
"Кроме того, у моего автомобиля очень тихий движок и автоматическая коробка передач".
"Я игрок сборной Германи и, понятное дело, привык ездить на автомобилях, где на спидометре километры, а не мили в час".
"Я не говорю, что это каким-либо образом оправдывает мои действия — я полностью осознаю, что мой автомобиль двигался с недопустимой скоростью", — приводит объяснительную Озила Daily Mirror.
Также Озил попросил суд, который вынесет свой вердикт позже в ноябре, не лишать его водительских прав, чтобы ему, его жене и их новорожденной дочке не пришлось ездить на автобусе.
"Я ежедневно езжу на работу, а также у меня есть дела личного характера в связи с новорожденным ребенком. Учитывая текущую обстановку, я бы очень не хотел ездить общественным транспортом со своей маленькой дочерью".
"Моя жена сама не водит, а потому мне приходится пользоваться личным автомобилем, чтобы посещать врачей для своей дочери", — объясняет Озил.
06.11.2020 00:05
Просмотров: 327
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пути!
Не путю!
Пути!
Перепути!
(ответить)
А что женщинам в туреции еще не разрешили водить?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий