Озил сообщил суду, что перепутил мили с километрами

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил нашел в суде нелепое оправдание, почему он превысил скорость на своем автомобиле.

Возвращаясь с тренировки 2 июля по трассе M1, Озил был остановлен полицией за грубое нарушение скоростного режима — Месут разогнался аж до 97 миль/ч (156 км/ч).



Озил был вызван в магистратский суд Бромли, но лично не явился, прислав своего адвоката и передав объяснительную. Оказывается, 32-летний немец перепутал мили с километрами.



"Пытаясь объяснить свои действия, я прихожу к выводу, что это было сочетание пустой дороги, отсутствия других транспортных средств, с которыми я бы мог сопоставить скорость своего автомобиля, а также моей забывчивости о том, что я еду со скоростью в км/ч, а не в миль/ч".



"Из-за связанных с COVID-19 ограничений шоссе было практически пустым. Я лишь могу предположить, что утратил концентрацию из-за отсутствия других автомобилей".



"Кроме того, у моего автомобиля очень тихий движок и автоматическая коробка передач".



"Я игрок сборной Германи и, понятное дело, привык ездить на автомобилях, где на спидометре километры, а не мили в час".



"Я не говорю, что это каким-либо образом оправдывает мои действия — я полностью осознаю, что мой автомобиль двигался с недопустимой скоростью", — приводит объяснительную Озила Daily Mirror.



Также Озил попросил суд, который вынесет свой вердикт позже в ноябре, не лишать его водительских прав, чтобы ему, его жене и их новорожденной дочке не пришлось ездить на автобусе.



"Я ежедневно езжу на работу, а также у меня есть дела личного характера в связи с новорожденным ребенком. Учитывая текущую обстановку, я бы очень не хотел ездить общественным транспортом со своей маленькой дочерью".



"Моя жена сама не водит, а потому мне приходится пользоваться личным автомобилем, чтобы посещать врачей для своей дочери", — объясняет Озил.