Скоулз вычеркнул "Юнайтед" из числа претендентов на титул

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" лишили себя шансов побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В шести первых матчах сезона Премьер-Лиги 2020/21 "Юнайтед" набрал только семь очков и в данный момент занимает 15-е место в таблице.

Скоулз уже сейчас может вычеркнуть "дьяволов" из числ претендентов на титул. По мнению Пола, единственный шанс его бывшего клуба вмешаться в чемпионскую гонку заключался в резвом старте.

"Если они и собирались хоть как-нибудь побороться за титул в этом сезоне, им нужно было хорошо стартовать. Очевидно, они этого не сделали. У меня есть ощущение, что мы увидим точную копию прошлого сезона".

"Они очень плохо стартовали. Думаю, учитывая имеющихся у них игроков, со временем они обретут форму. Я уверен в этом — у них слишком классные игроки".

"Возможно, у них будет хорошая продолжительная серия. Возможно, они финишируют в топ-4. Возможно, они доберутся до какого-нибудь полуфинала — и проиграют".

"Это только начало сезона. Сезона, который "Ливерпуль" и "Сити" начали неважно. Это был реальный шанс для них".

"Я не говорю, что они выиграли бы лигу, но у них была реальная возможность включиться в борьбу. Однако не вышло, и они снова заплатят цену за очень плохой старт сезона", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 23:00

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  1. ketamin 06.11.2020 00:15 # ketamin
    да что там вычеркивать? этой помойки и не было в претендентах

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  2. dexter 06.11.2020 00:12 # dexter
    Рыжий даун. Как воообще можно было подумать что скам на что то претендует...

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  3. vyrentz 06.11.2020 00:07 # vyrentz
    Это сделал Сульшер, вообще-то

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  4. kabanusco 05.11.2020 23:26 # kabanusco
    Да как так ?

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  5. gunars 05.11.2020 23:04 # gunars
    Ничосе)

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