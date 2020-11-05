Скоулз вычеркнул "Юнайтед" из числа претендентов на титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" лишили себя шансов побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В шести первых матчах сезона Премьер-Лиги 2020/21 "Юнайтед" набрал только семь очков и в данный момент занимает 15-е место в таблице.



Скоулз уже сейчас может вычеркнуть "дьяволов" из числ претендентов на титул. По мнению Пола, единственный шанс его бывшего клуба вмешаться в чемпионскую гонку заключался в резвом старте.



"Если они и собирались хоть как-нибудь побороться за титул в этом сезоне, им нужно было хорошо стартовать. Очевидно, они этого не сделали. У меня есть ощущение, что мы увидим точную копию прошлого сезона".



"Они очень плохо стартовали. Думаю, учитывая имеющихся у них игроков, со временем они обретут форму. Я уверен в этом — у них слишком классные игроки".



"Возможно, у них будет хорошая продолжительная серия. Возможно, они финишируют в топ-4. Возможно, они доберутся до какого-нибудь полуфинала — и проиграют".



"Это только начало сезона. Сезона, который "Ливерпуль" и "Сити" начали неважно. Это был реальный шанс для них".



"Я не говорю, что они выиграли бы лигу, но у них была реальная возможность включиться в борьбу. Однако не вышло, и они снова заплатят цену за очень плохой старт сезона", — сообщил Скоулз BT Sport.