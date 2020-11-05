"Тоттенхэм" уверенно переиграл "Лудогорец"

"Тоттенхэм" поправил свое положение в Лиге Европы с помощью комфортной победы 1:3 в гостях у "Лудогорца".

Относительно победы 2:1 над "Брайтоном" главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял половину полевых игроков и голкипера. Одним из новых лиц в стартовом составе стал Гарет Бэйл.



В отличие от выезда к "Антверпену", этот матч "Тоттенхэм" начал гораздо активнее. Уже на шестой минуте Харри Кейн дальним ударом сотряс штангу ворот домашней команды.



"Лудогорец" продержался только до 13-й минуты, когда Кейн головой замкнул подачу Лукаса Моуры от углового флажка — 0:1.



Гости полностью доминировал над своим соперником, и было ясно, что второй гол — это лишь вопрос времени. Наконец, на 32-й минуте Бэйл нашел передачей Кейна на правом краю штрафной, а Харри в касание перенаправил мяч к дальней штанге, куда набежал Моура — 0:2.



Второй тайм начался неожиданно — с гола "Лудогорца". После заблокированного дальнего удара мяч опустился на ногу Клаудиу Кешеру в штрафной, и нападающий немедленно пробил — 1:2.



Почти сразу же вышедший на замену у "Тоттенхэма" Карлос Винисиус мог восстановить прежнюю разницу в счете, но из убойной позиции послал мяч над перекладиной.



Тем не менее, преимущество "шпор" не вызывало никаких вопросов, и вскоре они все-таки забили свой третий гол. Едва вышедший на замену Сон Хен Мин поучаствовал в быстрой контратаке, позволив Джовани Ло Чельсо поразить пустые ворота со считанных метров — 1:3.



В остатке матча ничего интересного не произошло, хотя шансы забить еще у гостей были. Джо Харт оставался без работы.



"Тоттенхэм" сделал выводы из провального выезда в Бельгию неделю назад и на сей раз держал своего соперника в тисках весь матч. "Лудогорец" забил один гол, но это, скорее, случайность.



"Лудогорец" (Болгария) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:3 (0:2)



Голы: Кешеру 50 — Кейн 13, Моура 32, Ло Чельсо 62.



"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ло Чельсо (Ндомбеле 72), Уинкс, Сиссоко (Хейбьерг 45), Бэйл (Бергвейн 65), Кейн (Винисиус 45), Моура (Сон 61).