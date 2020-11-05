Рис Уильямс хочет стать незаменимым в "Ливерпуле"

Рис Уильямс Защитник "Ливерпуля" Рис Уильямс заявил, что хочет стать незаменимым игроком для своей команды.

19-летний Уильямс ворвался в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа на этот сезон после тяжелой травмы Виргила Ван Дейка.

Если прежде Рис довольствовался практикой во второстепенных турнирах, то теперь он блистает в Лиге Чемпионов, посреди этой недели отпраздновав крупную победу в Италии. Юный защитник полон желания застолбить за собой место в стартовом составе.

"Ну, я надеялся получить шанс, но я не надеялся, что все сложится так хорошо! Победить "Аталанту" 5:0 на выезде — лучше и быть не может, поэтому я предельно счастлив".

"Я рад, что босс доверяет мне, и я собираюсь и дальше оправдывать его доверие хорошей игрой и с помощью такого рода вечеров. Надеюсь, я продолжу получать шансы, а каждый продолжит гордиться мной".

"Я хочу стать незаменимой частью этой команды. Это отличная команда с отличными игроками".

"Я знаю, что это будет сложно, но я готов стараться, готов продолжать трудиться, и я надеюсь, что продолжу играть хорошо, когда получаю шанс", — сообщил Уильямс официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 22:00

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  1. beatles-red 05.11.2020 22:54 # beatles-red
    Уже лучше Гомеза, как и Филипс

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  2. superperez101 05.11.2020 22:50 # superperez101
    при 5 заменах возможно да
    при трех как сейчас врядли

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  3. superperez101 05.11.2020 22:48 # superperez101
    поволокло смотрю пацана

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