Кэмпбелл: "Арсенал" просто украл Габриэля!"

Габриэль Магальяэс Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл выразил свое восхищение защитником "канонира" Габриэлем Магальяэсом.

В минувшее трансферное окно "Арсенал" приобрел Габриэля у "Лилля" за 27 миллионов фунтов. Бразилец, который провел более сотни матчей на профессиональном уровне к своим 22 годам, без раскачки заиграл в Премьер-Лиге.

По мнению Кэмпбелла, покупка такого рода игрока давно напрашивалась и стала большой трансферной удачей для "канониров".

"Наконец-то, "Арсенал" обзавелся центральным защитником, который хочет обороняться, которому нравится обороняться".

"Ты смотришь на Габриэля и видишь, что он делает игроков возле себя лучше. Это признак игрока топ-уровня".

"Он мощен, быстр, силен, хорош с мячом и хорош в воздухе — учитывая его цену, "Арсенал" его просто украл!"

"Это крайне выгодная покупка, потому что он будет становиться только лучше. Это очень сильный игрок, который в начале своего третьего десятка. Он сразу же принялся оправдывать свой трансфер", — сообщил Кэмпбелл Football Insider.


Метки Арсенал, Габриэль, Кэмпбелл

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 21:00

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  1. lites 05.11.2020 21:12 # lites
    Заткнулись бы уже все

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  2. french 05.11.2020 21:04 # french
    Да хорош им, Партей = Виейра, Габриэль = Компбелл + Адамс, Артета > Венгер + САФ... И т. Д.

    В конце сезона посмотрим, да, неплохо выглядят, но авансы че - т зашкаливает стали

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