Кэмпбелл: "Арсенал" просто украл Габриэля!"

Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл выразил свое восхищение защитником "канонира" Габриэлем Магальяэсом.

В минувшее трансферное окно "Арсенал" приобрел Габриэля у "Лилля" за 27 миллионов фунтов. Бразилец, который провел более сотни матчей на профессиональном уровне к своим 22 годам, без раскачки заиграл в Премьер-Лиге.



По мнению Кэмпбелла, покупка такого рода игрока давно напрашивалась и стала большой трансферной удачей для "канониров".



"Наконец-то, "Арсенал" обзавелся центральным защитником, который хочет обороняться, которому нравится обороняться".



"Ты смотришь на Габриэля и видишь, что он делает игроков возле себя лучше. Это признак игрока топ-уровня".



"Он мощен, быстр, силен, хорош с мячом и хорош в воздухе — учитывая его цену, "Арсенал" его просто украл!"



"Это крайне выгодная покупка, потому что он будет становиться только лучше. Это очень сильный игрок, который в начале своего третьего десятка. Он сразу же принялся оправдывать свой трансфер", — сообщил Кэмпбелл Football Insider.