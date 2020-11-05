Кэмпбелл: "Арсенал" просто украл Габриэля!"
Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл выразил свое восхищение защитником "канонира" Габриэлем Магальяэсом.
В минувшее трансферное окно "Арсенал" приобрел Габриэля у "Лилля" за 27 миллионов фунтов. Бразилец, который провел более сотни матчей на профессиональном уровне к своим 22 годам, без раскачки заиграл в Премьер-Лиге.
По мнению Кэмпбелла, покупка такого рода игрока давно напрашивалась и стала большой трансферной удачей для "канониров".
"Наконец-то, "Арсенал" обзавелся центральным защитником, который хочет обороняться, которому нравится обороняться".
"Ты смотришь на Габриэля и видишь, что он делает игроков возле себя лучше. Это признак игрока топ-уровня".
"Он мощен, быстр, силен, хорош с мячом и хорош в воздухе — учитывая его цену, "Арсенал" его просто украл!"
"Это крайне выгодная покупка, потому что он будет становиться только лучше. Это очень сильный игрок, который в начале своего третьего десятка. Он сразу же принялся оправдывать свой трансфер", — сообщил Кэмпбелл Football Insider.
05.11.2020 21:00
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Последние комментарии:
Заткнулись бы уже все
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Да хорош им, Партей = Виейра, Габриэль = Компбелл + Адамс, Артета > Венгер + САФ... И т. Д.
В конце сезона посмотрим, да, неплохо выглядят, но авансы че - т зашкаливает стали
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