Саутгейт не видит реальных конкурентов у Пикфорда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не видит реальных конкурентов у Джордана Пикфорда из "Эвертона" за роль первого номера национальной команды.

Последний матч "Эвертона" — против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье — Пикфорд провел на скамейке запасных. Джордан поплатился за свою невыразительную форму и череду ошибок на старте нового сезона.



Несмотря на это, Пикфорд не только был вызван в сборную Англии на предстоящие матчи против Ирландии, Бельгии и Исландии, но и получил гарантии того, что останется основным голкипером национальной команды.



"Когда люди говорят, что я предан ему, я лишь могу ответить, что он заслужил это. Он превосходным образом выступает за нас, так что это решение не было для меня сложным".



"У нас есть конкуренция за места в составе, но я должен сказать, что в данный момент никто всерьез не конкурирует с ним на его позиции".



"Что касается его клуба и того, как там за ним присматривают, то у "Эвертона" есть опытный тренер, который выиграл все в футболе. Он в очень хороших руках", — цитирует Саутгейта Sky Sports.