"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера
Вопреки материалу своих коллег, Sky Sports утверждает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба.
Ранее днем издание Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Маурисио Почеттино и может уволить Сульшера в случае поражения от "Эвертона" в ближайшую субботу.
Однако Sky Sports удалось разведать другую информацию. Несмотря на текущее 15-е место в Премьер-Лиге, боссы "Юнайтед" не планируют избавляться от Сульшера.
"Красные дьяволы" по-прежнему рассматривают норвежского специалиста в качеств долгосрочной фигуры и не будут принимать решение, исходя из результата одного матча.
05.11.2020 19:00
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Последние комментарии:
ну , как камень с плеч, весь день сам не свой, думаю, а вдруг уволят))
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рано еще ставите крест Олечке, его род еще докажет как умеет сосать ухахахахахах кем является все манкуньянские шлюхи с трахфорда, просто знайте, учесть му му это сосать член великому Ливерпулю )))))) так что все манки стоят на коленях хахахахаххахаххахахахаха .!.
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всем будет лучше если оле останется рулить.
выровняет ситуацию, поднимет команду места до 9-10.
и пусть они там и барахтаются
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Ожидаемо. При таком то прогрессе лидеров команды.
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отлегло
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По результатам одного матча!? Они что другие не смотрели!?
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С.Ь.Е.Б.И И.З К.Л.У.Б.А
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Успокоили болельщиков, других команд из топ 8.
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Слава Ман'юнайтед! А то уже весь фапл на нервах
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Заебись, ой как заебись
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