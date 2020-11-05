"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера

Вопреки материалу своих коллег, Sky Sports утверждает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба.

Ранее днем издание Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Маурисио Почеттино и может уволить Сульшера в случае поражения от "Эвертона" в ближайшую субботу.



Однако Sky Sports удалось разведать другую информацию. Несмотря на текущее 15-е место в Премьер-Лиге, боссы "Юнайтед" не планируют избавляться от Сульшера.



"Красные дьяволы" по-прежнему рассматривают норвежского специалиста в качеств долгосрочной фигуры и не будут принимать решение, исходя из результата одного матча.