"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Вопреки материалу своих коллег, Sky Sports утверждает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба.

Ранее днем издание Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Маурисио Почеттино и может уволить Сульшера в случае поражения от "Эвертона" в ближайшую субботу.

Однако Sky Sports удалось разведать другую информацию. Несмотря на текущее 15-е место в Премьер-Лиге, боссы "Юнайтед" не планируют избавляться от Сульшера.

"Красные дьяволы" по-прежнему рассматривают норвежского специалиста в качеств долгосрочной фигуры и не будут принимать решение, исходя из результата одного матча.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 19:00

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  1. scauzer11 05.11.2020 19:46 # scauzer11
    ну , как камень с плеч, весь день сам не свой, думаю, а вдруг уволят))

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  2. roberto-89 05.11.2020 19:41 # roberto-89
    рано еще ставите крест Олечке, его род еще докажет как умеет сосать ухахахахахах кем является все манкуньянские шлюхи с трахфорда, просто знайте, учесть му му это сосать член великому Ливерпулю )))))) так что все манки стоят на коленях хахахахаххахаххахахахаха .!.

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  3. superperez101 05.11.2020 19:39 # superperez101
    всем будет лучше если оле останется рулить.
    выровняет ситуацию, поднимет команду места до 9-10.
    и пусть они там и барахтаются

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  4. pokersanogo 05.11.2020 19:28 # pokersanogo
    Ожидаемо. При таком то прогрессе лидеров команды.

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  5. wengerrrro 05.11.2020 19:25 # wengerrrro
    отлегло

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  6. nehta 05.11.2020 19:25 # nehta
    По результатам одного матча!? Они что другие не смотрели!?

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  7. jumanji 05.11.2020 19:12 # jumanji
    С.Ь.Е.Б.И И.З К.Л.У.Б.А

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  8. gerrard08 05.11.2020 19:12 # gerrard08
    Успокоили болельщиков, других команд из топ 8.

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  9. apl-nash 05.11.2020 19:06 # apl-nash
    Слава Ман'юнайтед! А то уже весь фапл на нервах

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  10. tigerpool 05.11.2020 19:05 # tigerpool
    Заебись, ой как заебись

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