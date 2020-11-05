Фоден вернулся в сборную Англии, Гринвуд — нет

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 29 игроков для участия в матчах против Ирландии, Бельгии и Исландии.

В лагерь национальной команды был возвращен полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, который отметил свой дебют на международном уровне в сентябре, тайком приведя с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом девушек в отель сборной.



Оба игрока не вызывались в сборную в октябре, а сейчас был реабилитирован только один из них — Гринвуд приглашения от Саутгейта не получил.



Также Саутгейт не включил в свой список Харви Барнса из "Лестера" и травмированного Калвина Филлипса из "Лидса".



Вопреки ожиданиям, Саутгейт все же вызвал защитника "Челси" Риса Джеймса, который был дисквалифицирован на два матча за оскорбление рефери.



Добавим, что англичане проведут товарищеский матч с Ирландией на "Уэмбли" 12 ноября. Затем их ждут выезд к Бельгии 15 ноября и домашняя встреча с Исландией 18 ноября в рамках Лиги Наций.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса, Бельгии и Исландии



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").



Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").