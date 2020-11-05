Фоден вернулся в сборную Англии, Гринвуд — нет
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 29 игроков для участия в матчах против Ирландии, Бельгии и Исландии.
В лагерь национальной команды был возвращен полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, который отметил свой дебют на международном уровне в сентябре, тайком приведя с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом девушек в отель сборной.
Оба игрока не вызывались в сборную в октябре, а сейчас был реабилитирован только один из них — Гринвуд приглашения от Саутгейта не получил.
Также Саутгейт не включил в свой список Харви Барнса из "Лестера" и травмированного Калвина Филлипса из "Лидса".
Вопреки ожиданиям, Саутгейт все же вызвал защитника "Челси" Риса Джеймса, который был дисквалифицирован на два матча за оскорбление рефери.
Добавим, что англичане проведут товарищеский матч с Ирландией на "Уэмбли" 12 ноября. Затем их ждут выезд к Бельгии 15 ноября и домашняя встреча с Исландией 18 ноября в рамках Лиги Наций.
Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса, Бельгии и Исландии
Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").
Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
05.11.2020 18:00
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