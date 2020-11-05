"Манчестер Юнайтед" обратился к Почеттино
"Манчестер Юнайтед" обратился к Маурисио Почеттино насчет назначения того на место своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
"Красные дьяволы" ужасно стартовали в новом сезоне, а когда показалось, что качество футбола и результаты стали налаживаться, команда Сульшера проиграла "Арсеналу" в Премьер-Лиге и "Башакшехиру" в Лиге Чемпионов.
В результате Сульшер был возведен в фавориты на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге, и спекуляции насчет будущего норвежского специалиста не лишены под собой основания.
Издание Manchester Evening News, известное своими инсайдерами на "Олд Траффорд", в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Почеттино.
Это издание еще в декабре 2019, на следующий месяц после увольнения Почеттино из "Тоттенхэма", утверждало, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами", и с тех пор это желание не угасло.
Судьба Сульшера может быть решена после субботнего матча против "Эвертона". Дальше будет ноябрьский международный перерыв, в который клубы Премьер-Лиги традиционно пересматривают будущее своих рулевых.
Добавим, в случае поражения от "ирисок" "Юнайтед" может уйти на двухнедельную паузу, занимая 17-е место в Премьер-Лиги. Едва ли руководство одного из самых могущественных клубов в мире стерпит такой позор.
05.11.2020 17:00
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Последние комментарии:
Все происходит как я и предсказывал...
Интересна позиция игроков, в этой ситуации. Наверняка они в курсе инсайдов и будет интересно посмотреть, как они поведут себя)
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"Едва ли руководство одного из самых могущественных клубов в мире стерпит такой позор".
Классика. Лишь бы подстраховать свои жеппы перед акционерами.
Вудворд раковая опухоль на теле МЮ. Надо гнать. Так и будете менять тренеров как перчатки.
Как пример Арсенал, сначала от Газидиса избавились, который ссал в уши Венгеру, потом Санлехи, который откаты делал на трансферах.
Теперь в Арсенале всё более менее началось налаживаться. Появился смысл в тактике и трансферов. С Артетой по крайне мере понятно куда клуб движется.
Тогда как в МЮ тренера нового назначают, а почему и какой в нём смысл, не понимают. Того же Маура можно было понять, когда он требовал у Вудворда (через прессу как он умеет) новых игроков.
Те удачные трансферы и мимолётные взлёты в 3-ку (начиная с 2013 года), это всё случайности. С таким подходом никогда не будет стабильности.
Англии нужен сильный Манчестер Юнайтед.
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Сука, нет, пхахахаха
ОЛЯ ОСТАВАЙСЯ
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Оле, верим! Надеемся на победу над Эвертоном! Шоу маст гоу он :-)
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неужели
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надеюсь будет ничья 1:1 )))))
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НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
Поч там порядок наведет ведь :(
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