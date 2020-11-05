"Манчестер Юнайтед" обратился к Почеттино

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" обратился к Маурисио Почеттино насчет назначения того на место своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

"Красные дьяволы" ужасно стартовали в новом сезоне, а когда показалось, что качество футбола и результаты стали налаживаться, команда Сульшера проиграла "Арсеналу" в Премьер-Лиге и "Башакшехиру" в Лиге Чемпионов.

В результате Сульшер был возведен в фавориты на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге, и спекуляции насчет будущего норвежского специалиста не лишены под собой основания.

Издание Manchester Evening News, известное своими инсайдерами на "Олд Траффорд", в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Почеттино.

Это издание еще в декабре 2019, на следующий месяц после увольнения Почеттино из "Тоттенхэма", утверждало, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами", и с тех пор это желание не угасло.

Судьба Сульшера может быть решена после субботнего матча против "Эвертона". Дальше будет ноябрьский международный перерыв, в который клубы Премьер-Лиги традиционно пересматривают будущее своих рулевых.

Добавим, в случае поражения от "ирисок" "Юнайтед" может уйти на двухнедельную паузу, занимая 17-е место в Премьер-Лиги. Едва ли руководство одного из самых могущественных клубов в мире стерпит такой позор.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 17:00

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  1. lfc-krr 05.11.2020 18:17 # lfc-krr
    Все происходит как я и предсказывал...

    Интересна позиция игроков, в этой ситуации. Наверняка они в курсе инсайдов и будет интересно посмотреть, как они поведут себя)

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  2. royal-arsenal 05.11.2020 17:27 # royal-arsenal
    "Едва ли руководство одного из самых могущественных клубов в мире стерпит такой позор".

    Классика. Лишь бы подстраховать свои жеппы перед акционерами.
    Вудворд раковая опухоль на теле МЮ. Надо гнать. Так и будете менять тренеров как перчатки.

    Как пример Арсенал, сначала от Газидиса избавились, который ссал в уши Венгеру, потом Санлехи, который откаты делал на трансферах.
    Теперь в Арсенале всё более менее началось налаживаться. Появился смысл в тактике и трансферов. С Артетой по крайне мере понятно куда клуб движется.
    Тогда как в МЮ тренера нового назначают, а почему и какой в нём смысл, не понимают. Того же Маура можно было понять, когда он требовал у Вудворда (через прессу как он умеет) новых игроков.
    Те удачные трансферы и мимолётные взлёты в 3-ку (начиная с 2013 года), это всё случайности. С таким подходом никогда не будет стабильности.

    Англии нужен сильный Манчестер Юнайтед.

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  3. mikkiynwa 05.11.2020 17:23 # mikkiynwa
    Сука, нет, пхахахаха

    ОЛЯ ОСТАВАЙСЯ

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  4. brown-ale 05.11.2020 17:22 # brown-ale
    Оле, верим! Надеемся на победу над Эвертоном! Шоу маст гоу он :-)

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  5. manutd-20champ 05.11.2020 17:21 # manutd-20champ
    неужели

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  6. frisby 05.11.2020 17:14 # frisby
    надеюсь будет ничья 1:1 )))))

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  7. lfcynwa 05.11.2020 17:03 # lfcynwa
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
    Поч там порядок наведет ведь :(

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