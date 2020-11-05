"Манчестер Юнайтед" обратился к Почеттино

"Манчестер Юнайтед" обратился к Маурисио Почеттино насчет назначения того на место своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

"Красные дьяволы" ужасно стартовали в новом сезоне, а когда показалось, что качество футбола и результаты стали налаживаться, команда Сульшера проиграла "Арсеналу" в Премьер-Лиге и "Башакшехиру" в Лиге Чемпионов.



В результате Сульшер был возведен в фавориты на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге, и спекуляции насчет будущего норвежского специалиста не лишены под собой основания.



Издание Manchester Evening News, известное своими инсайдерами на "Олд Траффорд", в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" установил контакт с представителями Почеттино.



Это издание еще в декабре 2019, на следующий месяц после увольнения Почеттино из "Тоттенхэма", утверждало, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами", и с тех пор это желание не угасло.



Судьба Сульшера может быть решена после субботнего матча против "Эвертона". Дальше будет ноябрьский международный перерыв, в который клубы Премьер-Лиги традиционно пересматривают будущее своих рулевых.



Добавим, в случае поражения от "ирисок" "Юнайтед" может уйти на двухнедельную паузу, занимая 17-е место в Премьер-Лиги. Едва ли руководство одного из самых могущественных клубов в мире стерпит такой позор.