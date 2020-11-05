Фернандеш: "Мы все делали неправильно"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что у его команды совершенно ничего не получалось в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Накануне вечером красные дьяволы" потерпели свое второе поражение подряд (2:1), и Фернандеш лишь может констатировать плохую игру своей команды как факт. Бруну не берется назвать причины этого.



"Все пошло не так, мы все делали неправильно".



"С самого начала матча мы играли в недостаточно высоком темпе. Соперник забил быстрый гол, и это усложнило игру для нас. Мы старались до самого конца, но проблема в том, что, думаю, мы поздно включились в игру".



"Мы можем играть гораздо лучше. Каждый чувствует это. Мы знаем, что не можем пропускать такого рода голы, но сейчас время посмотреть, что мы сделали неправильно, чтобы в следующем матче сыграть лучше", — сообщил Фернандеш MUTV.