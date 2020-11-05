Фернандеш: "Мы все делали неправильно"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что у его команды совершенно ничего не получалось в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Накануне вечером красные дьяволы" потерпели свое второе поражение подряд (2:1), и Фернандеш лишь может констатировать плохую игру своей команды как факт. Бруну не берется назвать причины этого.

"Все пошло не так, мы все делали неправильно".

"С самого начала матча мы играли в недостаточно высоком темпе. Соперник забил быстрый гол, и это усложнило игру для нас. Мы старались до самого конца, но проблема в том, что, думаю, мы поздно включились в игру".

"Мы можем играть гораздо лучше. Каждый чувствует это. Мы знаем, что не можем пропускать такого рода голы, но сейчас время посмотреть, что мы сделали неправильно, чтобы в следующем матче сыграть лучше", — сообщил Фернандеш MUTV.


Метки Башакшехир, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 16:00

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  1. vyrentz 05.11.2020 16:41 # vyrentz
    Все ахуенно сделали! Осталось вам еще Ирискам соснуть, и все будет тип-топ.

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  2. d1gnity 05.11.2020 16:12 # d1gnity
    Да норм вы все сделали Бруно. С Вашей легкой руки Почетино в МЮ, а Сульшера в Зенит!

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