Моуриньо не ждет ничего хорошего от международного перерыва

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что не ждет ничего хорошего от приближающегося международного перерыва.

После ближайшего тура Премьер-Лиги сезон 2020/21 в третий раз прервется на игры сборных. Большинство подопечных Моуриньо разъедутся по национальным командам, и Жозе заранее испытывает опасения на этот счет.



"Я не думаю, что какому-либо игроку удается перезарядить батареи в национальной команде. От национальных команд я никогда не ожидаю хороших вещей, я ожидаю лишь негативных вещей. Хороших — никогда".



"Когда игроки отправляются в национальные команды, я знаю, что они будут там играть, а их тренировочный процесс отличается от нашего".



"Для отдельных игроков очень важен второй день восстановления, тогда как в некоторых национальных командах второй день — это не день восстановления, а день работы, что против биологических ритмов, которых мы придерживаемся".



"Я никогда не жду ничего хорошего от национальных команд. Но они делают свою работу и хотят выигрывать свои матчи, к чему у меня нет претензий. Практически уверен, я буду беспощаден с клубами, если однажды возглавлю сборную".



"Поэтому я не критикую их. Просто так это устроено".



"Я думал, что с появлением Лиги Наций товарищеских матчей больше не будет, но они никуда не делись, и я этого не понимаю. Я никогда не буду критиковать тренера сборной, который хочет использовать своих лучших игроков в отборочном матче или даже матче Лиги Наций, второстепенного турнира, но в товарищеских матчах им стоит подумать об игроках".



"Если вы спросите, ожидаю ли я, что мои игроки получат отдых в товарищеских матчах, т скажу, что не ожидаю, но я был бы рад этому", — цитирует Моуриньо Evening Standard.