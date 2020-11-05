Лэмпард похвалил Жоржиньо за реакцию на смену штатного пенальтиста
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Жоржиньо за реакцию на лишение звание штатного пенальтиста команды.
Промахнувшись с 11-метровой отметки против "Ливерпуля" и "Кранодара", Жоржиньо уступил право исполнять пенальти нападающему Тимо Вернеру.
Вернер реализовал второй пенальти во время выезда в Россию на прошлой неделе, а в среду вечером сделал это дважды против "Ренна". Лэмпард доволен своим решением и радуется, что Жоржиньо ничуть не обиделся.
"Это было непростое решение, потому что Жоржиньо практически безошибочно исполнял пенальти. Мне было сложно на это решиться".
"Недавно он дважды промахнулся, поэтому в нашем последнем матче Тимо взял и реализовал один пенальти".
"Я поговорил с Жоржиньо, и его реакция как профессионала была идеальной. Ему все равно, кто исполняет пенальти, он просто хочет, чтобы команда забила. Таково его отношение к этому".
"Сегодня вечером пенальти исполнял Тимо. В данный момент Тимо — наш штатный пенальтист, и он исполнил их очень решительно, поэтому я рад", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
05.11.2020 14:00
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Последние комментарии:
Дноржиньо...как ты смотришь на то что бы идти на хуй?
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Сразу видно в команде есть босс, а не как манчестерская амеба: «пусть разберутся на поле сами, корявый погба или бестолковый марсиал, или потерянный решфорд» настолько, аморфный что ему купили чисто пенальтиста что бы снять эту тяжелую задачу с тренера в итоге)))
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Идеальный футболист с идеальной реакцией на смену пенальтиста
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