Лэмпард похвалил Жоржиньо за реакцию на смену штатного пенальтиста

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Жоржиньо за реакцию на лишение звание штатного пенальтиста команды.

Промахнувшись с 11-метровой отметки против "Ливерпуля" и "Кранодара", Жоржиньо уступил право исполнять пенальти нападающему Тимо Вернеру.



Вернер реализовал второй пенальти во время выезда в Россию на прошлой неделе, а в среду вечером сделал это дважды против "Ренна". Лэмпард доволен своим решением и радуется, что Жоржиньо ничуть не обиделся.



"Это было непростое решение, потому что Жоржиньо практически безошибочно исполнял пенальти. Мне было сложно на это решиться".



"Недавно он дважды промахнулся, поэтому в нашем последнем матче Тимо взял и реализовал один пенальти".



"Я поговорил с Жоржиньо, и его реакция как профессионала была идеальной. Ему все равно, кто исполняет пенальти, он просто хочет, чтобы команда забила. Таково его отношение к этому".



"Сегодня вечером пенальти исполнял Тимо. В данный момент Тимо — наш штатный пенальтист, и он исполнил их очень решительно, поэтому я рад", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.