Лэмпард похвалил Жоржиньо за реакцию на смену штатного пенальтиста

Жоржиньо и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Жоржиньо за реакцию на лишение звание штатного пенальтиста команды.

Промахнувшись с 11-метровой отметки против "Ливерпуля" и "Кранодара", Жоржиньо уступил право исполнять пенальти нападающему Тимо Вернеру.

Вернер реализовал второй пенальти во время выезда в Россию на прошлой неделе, а в среду вечером сделал это дважды против "Ренна". Лэмпард доволен своим решением и радуется, что Жоржиньо ничуть не обиделся.

"Это было непростое решение, потому что Жоржиньо практически безошибочно исполнял пенальти. Мне было сложно на это решиться".

"Недавно он дважды промахнулся, поэтому в нашем последнем матче Тимо взял и реализовал один пенальти".

"Я поговорил с Жоржиньо, и его реакция как профессионала была идеальной. Ему все равно, кто исполняет пенальти, он просто хочет, чтобы команда забила. Таково его отношение к этому".

"Сегодня вечером пенальти исполнял Тимо. В данный момент Тимо — наш штатный пенальтист, и он исполнил их очень решительно, поэтому я рад", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Жоржиньо, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 14:00

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  1. asnural 05.11.2020 14:37 # asnural
    Дноржиньо...как ты смотришь на то что бы идти на хуй?

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  2. ravi 05.11.2020 14:25 # ravi
    Сразу видно в команде есть босс, а не как манчестерская амеба: «пусть разберутся на поле сами, корявый погба или бестолковый марсиал, или потерянный решфорд» настолько, аморфный что ему купили чисто пенальтиста что бы снять эту тяжелую задачу с тренера в итоге)))

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  3. beatles-red 05.11.2020 14:03 # beatles-red
    Идеальный футболист с идеальной реакцией на смену пенальтиста

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