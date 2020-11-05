Паратичи не исключает возвращение Погба в "Ювентус"

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи не исключает возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Турин.

В 2016 году "Ювентус" продал Погба в "Юнайтед" за рекордные для мирового футбола на тот момент 89 миллионов фунтов.



За прошедшее с тех пор время Погба так и не обрел стабильность, не сумев оправдать тех огромных ожиданий, которые были связаны с его ценником.



Сейчас у Погба идет предпоследний год по контракту, причем "Юнайтед" свою опцию по продлению уже использовал, и это дополнительно подогревает слухи насчет будущего Поля.



По словам Паратичи, в данный момент "Ювентус" сосредоточен на другом, однако Фабио уверяет, что 27-летнего француза по-прежнему любят в клубе.



"Что касается Погба, то прямо сейчас он игрок "Манчестер Юнайтед", и еще слишком рано думать о будущих трансферных целях".



"Всем нам здесь Погба небезразличен, он один из многих бывших игроков "Ювентуса", давших нам так много, но пока слишком рано говорить о будущих целях".



"Мы сосредоточены на формировании команды на этот сезон, на этом наш фокус", — сообщил Паратичи Sky Sport Italia.