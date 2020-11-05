Анонс матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг, 5 ноября, "Тоттенхэм","Арсенал" и "Лестер" проведут свои матчи в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
ЛУДОГОРЕЦ — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция
Неделю назад "Тоттенхэм" потерпел неожиданное поражение 0:1 от "Антверпена", в результате чего отпустил бельгийскую команду на три очка в Группе J и теперь вынужден догонять.
"Лудогорец" в данный момент очков в квартете не имеет, уступив и "Антверпену" (1:2), и ЛАСКу (4:3). Зато болгарская команда возглавляет свой национальный чемпионат.
- Это будет первая официальная встреча "Лудогорца" и "Тоттенхэма".
- "Лудогорец" встретится с английской командой в пятый раз, три из четырех предыдущих матчей проиграв и устояв лишь против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в ноябре 2014 (2:2).
- В квалификации этого розыгрыша Лиги Европы "Тоттенхэм" уже играл с одной болгарской командой, победив "Локомотив" в Пловдиве со счетом 1:2.
- "Лудогорец" выиграл только один из 11 последних домашних матчей в Лиге Европы (4 ничьи, 6 поражений) — 5:1 против московского ЦСКА в сентябре 2019.
- Прежде "Тоттенхэм" лишь однажды проигрывал два матча подряд на групповом этапе Лиги Европы — против "Рубина" и ПАОКа в ноябре 2011.
"Тоттенхэм" будет лишен Серхио Регилона, Сержа Орье и Эрика Ламелы. Яфет Танганга также травмирован, а Джо Родон не заявлен на турнир.
АРСЕНАЛ — МОЛЬДЕ 23:00 Онлайн-трансляция
Это будет встреча лидеров Группы B, причем "Арсенал" и "Мольде" имеют по шесть очков, а их соперники по квартету в лице "Рапида" и "Дандолка" — по нулю.
"Канониры" подходят к этому матчу в хорошей форме и отличном настроении, в минувший уикенд отпраздновав свою первую с 2006 года победу в гостях у "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.
- "Арсенал" выиграл три из четырех своих матчей против норвежских команд (1 ничья), но с "Мольде" прежде никогда не играл.
- Последним норвежским соперником "Арсенала" был "Русенборг", которого "канониры" разгромили в Лиге Чемпионов в декабре 2004 со счетом 5:1 благодаря голам Хосе Антонио Рейеса, Тьерри Анри, Сеска Фабрегаса, Робера Пиреса и Робина Ван Перси.
- Прежде "Мольде" еще не встречался с английскими командами.
- Норвежские команды еще никогда не побеждали в Англии — две ничьи и 20 поражений с общим счетом 100:13.
- "Мольде" выиграл четыре из шести последних матчей в Лиге Европы (1 ничья, 1 поражение), одолев "Селтик" и "Дандолк".
- Со старта сезона 2018/19 только Мунас Даббур (13) забил в Лиге Европы голов больше, чем капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (12).
В преддверии этого матча к тренировкам вернулся защитник "Арсенала" Давид Луис. Калум Чемберс, Пабло Мари и Габриэль Мартинелли продолжают лечиться.
ЛЕСТЕР — БРАГА 23:00 Онлайн-трансляция
Как и в группе "Арсенала", "Лестер" и "Брага" имеют по шесть очков, а две другие команды — "Заря" и АЕК — свои первые два матча проиграли.
"Лестер" набрал устрашающий ход, одержав четыре победы подряд с учетом всех соревнований и поднявшись на второе место в Премьер-Лиге.
- Ранее "Лестер" и "Брага" еще не играли друг с другом.
- Единственным предыдущим соперником "Лестера" из Португалии был "Порту", который уступил на "Кинг Пауэр" со счетом 1:0 на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2016/17, но отомстил "лисам" дома — 5:0.
- "Лестер" потерпел лишь одно поражение за всю историю выступлений в еврокубках (6 побед, 3 ничьи) — 0:2 от "Атлетико" в Кубке УЕФА в сентябре 1997.
- Со старта прошлого сезона нападающий "Браги" Паулинью забил шесть голов в Лиге Европы восемью ударами в створ.
- "Лестер" выиграл пять из шести последних домашних матчей в еврокубках (1 ничья), четырежды сохранив свои ворота на замке.
"Лестеру" предстоит оценить состояние защитника Джонни Эванса, который не играл с "Лидсом" из-за возникших еще против "Арсенала" проблем со спиной. Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти и Уилфрид Ндиди травмированы.
05.11.2020 12:00
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Последние комментарии:
Даже не интересно, лучшие команды Англии, играют с каким то отребьем.
Шо за турнир?
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Фу, турнир для петушар таких как калониры.
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Чех просмотрел 340 других голкиперов, преже чем выбрать Менди
Источник: http://fapl.ru/
Ахазахахаххааах!!! 340 просто человек с улицы лучше чем самый дорогой дыркач Кепа! Пенсам льётся без остановки на их глупые бестолковки.
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Норм скумов подорвал
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