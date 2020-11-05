Чех просмотрел 30-40 других голкиперов, преже чем выбрать Менди

Технический советник "Челси" Петр Чех рассказал, что просмотрел 30-40 других голкиперов, прежде чем рекомендовать своему клубу купить Эдуара Менди из "Ренна".

Накануне Менди провел свой пятый подряд матч за "Челси" без пропущенных мячей, поспособствовав победе 3:0 над своим бывшим клубом "Ренном" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



По словам Чеха, изначально он получил рекомендацию насчет Менди от тренера вратарей "синих" Кристофа Лоллишона еще три с половиной года года назад, когда сам Петр выступал за "Арсенал".



Когда затем Чех завершил игровую карьеру, вернулся на "Стэмфорд Бридж", а "Челси" потребовался еще один голкипер, Петр обнаружил, что на рынке не найти варианта лучше, чем Эдуар.



"Я поучаствовал в его трансфере, потому что мы хотели добавить голкипера слегка другого типа".



"У нас есть Кепа, а также есть Вилли Кабальеро, на которого всегда можно было положиться. Кепа переживает сложный период, когда у него не все ладится на поле, поэтому мы сошлись на том, чтобы пригласить Эдуара. Пока что он великолепен".



"В моих восьми первых матчах за "Челси" мы семь раз сохранили ворота на замке. Если он сделает то же самое или даже лучше, я буду рад, потому что это будет означать, что команда выступает хорошо и побеждает. В конце концов этого мы и хотим".



"Я изучил 30-40 других голкиперов за последние полтора года, но я продолжал следить за развитием Эдуара с каждым годом. Когда мы разговаривали о том, чего хотим от голкипера, его имя было у меня на языке".



"Главный тренер сделал большой вклад в то, что этот трансфер случился. Клуб и скаутский департамент тоже постарались. Все мы решили, что он тот самый голкипер, который нам нужен", — цитирует Чеха Daily Mail.