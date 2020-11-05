"Арсенал" хочет продлить контракт с Эльнени

Мохамед Эльнени "Арсенал" готов обсудить продление контракта с полузащитником Мохамедом Эльнени.

Проведя прошлый сезон в "Бешикташе" на правах аренды, Эльнени не выглядел тем, кому есть место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Однако "Арсеналу" не удалось найти покупателя на Мохамеда, и тому не осталось ничего другого, кроме как попытаться произвести впечатление на Артету.

За свой шанс 28-летний египтянин ухватился обеими руками, целиком сыграв четыре из семи первых матчей "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги.

Действующий контракт Эльнени истекает в конце этого сезона, однако теперь "Арсенал" передумал расставаться с Мохамедом и хочет продлить сотрудничество.

Добавим, если "Арсенал" этого не сделает, то Эльнени, уже начиная с января, сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.


Метки Арсенал, контракты, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 05.11.2020 10:43 # unclearness
    Прибавил конкретно.. кто бы мог подумать, что после того как Емери сплавил его, он оденет футболку Арса да есче и так заиграет

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  2. dabrobox 05.11.2020 10:32 # dabrobox
    у него контракт до 2022 года. Проверяйте что публикуете.

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  3. mcart 05.11.2020 10:10 # mcart
    350к в неделю ему, чтобы перестал играть

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