"Арсенал" хочет продлить контракт с Эльнени
"Арсенал" готов обсудить продление контракта с полузащитником Мохамедом Эльнени.
Проведя прошлый сезон в "Бешикташе" на правах аренды, Эльнени не выглядел тем, кому есть место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
Однако "Арсеналу" не удалось найти покупателя на Мохамеда, и тому не осталось ничего другого, кроме как попытаться произвести впечатление на Артету.
За свой шанс 28-летний египтянин ухватился обеими руками, целиком сыграв четыре из семи первых матчей "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги.
Действующий контракт Эльнени истекает в конце этого сезона, однако теперь "Арсенал" передумал расставаться с Мохамедом и хочет продлить сотрудничество.
Добавим, если "Арсенал" этого не сделает, то Эльнени, уже начиная с января, сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
05.11.2020 10:00
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Последние комментарии:
Прибавил конкретно.. кто бы мог подумать, что после того как Емери сплавил его, он оденет футболку Арса да есче и так заиграет
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у него контракт до 2022 года. Проверяйте что публикуете.
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350к в неделю ему, чтобы перестал играть
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