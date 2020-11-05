"Арсенал" хочет продлить контракт с Эльнени

"Арсенал" готов обсудить продление контракта с полузащитником Мохамедом Эльнени.

Проведя прошлый сезон в "Бешикташе" на правах аренды, Эльнени не выглядел тем, кому есть место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Однако "Арсеналу" не удалось найти покупателя на Мохамеда, и тому не осталось ничего другого, кроме как попытаться произвести впечатление на Артету.



За свой шанс 28-летний египтянин ухватился обеими руками, целиком сыграв четыре из семи первых матчей "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Действующий контракт Эльнени истекает в конце этого сезона, однако теперь "Арсенал" передумал расставаться с Мохамедом и хочет продлить сотрудничество.



Добавим, если "Арсенал" этого не сделает, то Эльнени, уже начиная с января, сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.