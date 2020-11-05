Ван Перси обвинил "Юнайтед" в нарушении завета Фергюсона

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси заявил, что в проигранном "Башакшехиру" матче Лиги Чемпионов "красные дьяволы" нарушили один из главных заветов сэра Алекса Фергюсона.

Продемонстрировав на удивление вялую и беззубую игру в Стамбуле, "Юнайтед" потерпел свое второе за четыре последних днях поражение.



Больше всего Ван Перси остался разочарован тем, что "дьяволы" не продемонстрировали рвения изменить ход неудачно складывающегося матча.



"Им не хватало настойчивости".



"В мой период в "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон говорил: "Я не возражаю против поражения, если соперник не перебегал мою команду. Я хочу видеть целеустремленность впереди, а также в обороне".



"Я практически уверен, что "Башакшехир" перебегал "Манчестер Юнайтед". Такого не должно происходить ни в каком матче".



"Мастерство или способности здесь не причем. Это другое. Ты должен быть целеустремлен и на 100 процентов сохранять концентрацию", — сообщил Ван Перси BT Sport.