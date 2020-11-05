Сульшер отказался комментировать свое будущее

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался комментировать слухи о приближающемся увольнении.

В минувшее воскресенье, когда "Юнайтед" уступил дома "Арсеналу" со счетом 1:0, легенда "красных дьяволов" Рой Кин дал прогноз о том, что Сульшера ждет увольнение.



Поражение 2:1 от "Башакшехира" в Лиге Чемпионов только увеличило давление на Сульшера, однако норвежский тренер не говорит, боится ли он потерять работу.



"Я отказываюсь это комментировать".



"Конечно, еще слишком рано. Люди постоянно высказывают свои мнения. Ты должен оставаться сильным. Я был нанят клубом, чтобы делать эту работу, и я стараюсь изо всех сил вместе с нашим штабом".



"Последние два результата стали ударом в наш живот, и я знаю только один способ отреагировать на это — собраться на матч с "Эвертоном". Это будет тяжело и сложно. Я рад, что у нас есть матч в субботу", — цитирует Сульшера ESPN.