Скоулз: "Это словно футбол уровня U-10"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "позорной" игру "красных дьяволов" в обороне в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Во вторник вечером "Юнайтед" потерпел неожиданное поражение 2:1 в Стамбуле, пропустив два нелепейших гола.



Особенно выделяется первый гол, когда нападающий турецкой команды Демба Ба убежал от центральной линии поля. Скоулзу кажется, что так защищаются только на детском уровне.



"Первый гол связан исключительно с организацией игры в обороне. Подавая угловой, ты должен убедиться, что кто-нибудь из твоих игроков находится у центральной линии поля".



"Это словно футбол уровня U-10. Еще можно понять, когда идет последняя минута матча, и тебе нужен гол, но здесь было сыграно только 10 минут".



"Это позор. Я не имею представления, что делает четверка защитников. Они должны взять ответственность на себя касательно игры в обороне. Выступая за "Манчестер Юнайтед", порой тебе приходится защищаться один на один, а они, как кажется, не способны на это", — сообщил Скоулз BT Sports.