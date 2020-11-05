"Челси" разгромил "Ренн", не напрягаясь

Тимо Вернер и Тэмми Абрахэм "Челси" в весьма комфортной манере победил "Ренн" и по традиции не пропустил — 3:0.

Относительно победы 0:3 над "Бернли" в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Кая Хаверца появился Мейсон Маунт.

В самом начале матча "Челси" отделался испугом — рефери оставил без внимания случайное попадание мяча в руку Курта Зума в штрафной.

Спустя пару минут уже "синие" претендовали на пенальти — и оный получили. Тимо Вернер прокинул мяч, а затем зацепился ногой за защитника. Сам же немец и реализовал 11-метровый — 1:0.

В дальнейшем хозяева играли с преимуществом, но сказать, что они доминировали над соперником, было нельзя. Все же время от времени "Ренн" совершал свои вылазки.

А за пять минут до перерыва "Челси" получил второй пенальти. Это Далберт рукой заблокировал удар Тэмми Абрахэма, за что получил вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Вернер же еще раз показал свое умение бить с точки — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Хаким Зийеш попытался со всей силы пробить в касание по летящему мячу из убойной позиции, но просто промахнулся.

Однако уже через минуту Зийеш запустил по правому флангу Риса Джеймса, который прострелил к ближней штанге, а там Абрахэм в касание послал мяч в ворота — 3:0.

На этом "Челси" успокоился. "Ренн" чувствовал себя довольно свободно и много владел мячом, несмотря на дефицит в одного игрока, но, добираясь до чужой штрафной, словно упирался в стену. Лишь Клеман Гренье имел шанс, заставив бывшего одноклубника Эдуара Менди совершить хороший сейв.

Если кто по-настоящему и мог забить в оставшиеся 40 минут, то это хозяева, которые перешли на контратаки. Эти контратаки были достаточно редкими, но опасными. Впрочем, счет уже не изменился.

Два из трех своих голов "Челси" забил с пенальти, однако матч наглядно показал огромную разницу команд в классе. "Синие" победили, не напрягаясь.

"Челси" (Англия) — "Ренн" (Франция) — 3:0 (2:0)

Голы: Вернер 10 (пен), 41 (пен), Абрахэм 50.

"Челси": Менди, Джеймс, Силва (Рюдигер 68), Зума, Чилуэлл (Эмерсон 63), Канте (Ковачич 63), Жоржиньо, Зийеш (Хадсон-Одо 75), Маунт, Вернер, Абрахэм (Жиру 63).

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Далберт, Бурижо, Нзонзи (Гренье 62), Леа Силики (Трюффер 45), Гбоо (Дель Кастийо 62), Гирасси (Юну 76), Терье (Доку 62).

Предупреждения: Канте, Зийеш, Жоржиньо, Ковачич — Далберт.

Удаление: Далберт 40.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. billy-bones 05.11.2020 01:38 # billy-bones
    "Челси"... по традиции не пропустил

    Михажло троллит

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  2. ganinilyha 05.11.2020 01:24 # ganinilyha
    Краснодар такие затупки. Могли спокойно бороться за плов, плюс синим помочь, но нет.

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  3. largo-winch 05.11.2020 01:20 # largo-winch
    Чолсы насосали на пенки.

    Типичный Насосальси

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  4. rtrt 05.11.2020 01:12 # rtrt
    Зимная трансферная компания с какого числа начинается парни подскажите?

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  5. hammersmith 05.11.2020 01:12 # hammersmith
    По традиции не пропустил) кек

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  6. ataman 05.11.2020 01:06 # ataman
    После всех замен стало понятно почему эти ребята сидят на банке, ничего путного не показали

    А основу с отличной игрой и очередным сухарем

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  7. skychnie-oboi 05.11.2020 01:04 # skychnie-oboi
    Ну это позор рили...2 пенки

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  8. thegodfather 05.11.2020 01:03 # thegodfather
    Тю бля, епучий краснодар.

    (ответить)

  9. stevens 05.11.2020 01:03 # stevens
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  10. yamateh 05.11.2020 01:02 # yamateh
    игра пагбецо, или так спланировано хз
    лучшие вернер и канте
    худшие жоржинья и маунт
    ренн молодцы, хорошо катали снаряд и в меньшинстве, не хватало где то мастерства.
    краснодар лохи, севилья наверняка дрюкнет такой челси у себя дома и синие вторые

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  11. brown-ale 05.11.2020 01:00 # brown-ale
    Браво. И стоило-то всего лишь Черную Пантеру вместо Кепы поставить.

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  12. thegodfather 05.11.2020 01:00 # thegodfather
    Из приятного - очередной сухарь.
    Когда там уже менди пропустит?

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  13. jirrort 05.11.2020 00:59 # jirrort
    Топари идут за лч

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  14. thegodfather 05.11.2020 00:59 # thegodfather
    Полное дерьмо, а не игра. Играли вполсилы, это да.
    Но играли ужасно.
    Еще и половину второго тайма просрали по игре ренну, играя в большинстве.

    Центр поля, а точнее наличие в нем жоржинье - это крах. Усадите его на банку. Это просто пздц.

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  15. beatles-red 05.11.2020 00:59 # beatles-red
    Потратить 300 мульта на игроков, чтобы потом матч с ссанным Ренном вытаскивал судья. Шедеврально

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  16. werner 05.11.2020 00:57 # werner
    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Лэмпарда. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
    И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.

    Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Фрэнка. Браво!

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