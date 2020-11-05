"Челси" разгромил "Ренн", не напрягаясь
"Челси" в весьма комфортной манере победил "Ренн" и по традиции не пропустил — 3:0.
Относительно победы 0:3 над "Бернли" в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Кая Хаверца появился Мейсон Маунт.
В самом начале матча "Челси" отделался испугом — рефери оставил без внимания случайное попадание мяча в руку Курта Зума в штрафной.
Спустя пару минут уже "синие" претендовали на пенальти — и оный получили. Тимо Вернер прокинул мяч, а затем зацепился ногой за защитника. Сам же немец и реализовал 11-метровый — 1:0.
В дальнейшем хозяева играли с преимуществом, но сказать, что они доминировали над соперником, было нельзя. Все же время от времени "Ренн" совершал свои вылазки.
А за пять минут до перерыва "Челси" получил второй пенальти. Это Далберт рукой заблокировал удар Тэмми Абрахэма, за что получил вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Вернер же еще раз показал свое умение бить с точки — 2:0.
Второй тайм начался с того, что Хаким Зийеш попытался со всей силы пробить в касание по летящему мячу из убойной позиции, но просто промахнулся.
Однако уже через минуту Зийеш запустил по правому флангу Риса Джеймса, который прострелил к ближней штанге, а там Абрахэм в касание послал мяч в ворота — 3:0.
На этом "Челси" успокоился. "Ренн" чувствовал себя довольно свободно и много владел мячом, несмотря на дефицит в одного игрока, но, добираясь до чужой штрафной, словно упирался в стену. Лишь Клеман Гренье имел шанс, заставив бывшего одноклубника Эдуара Менди совершить хороший сейв.
Если кто по-настоящему и мог забить в оставшиеся 40 минут, то это хозяева, которые перешли на контратаки. Эти контратаки были достаточно редкими, но опасными. Впрочем, счет уже не изменился.
Два из трех своих голов "Челси" забил с пенальти, однако матч наглядно показал огромную разницу команд в классе. "Синие" победили, не напрягаясь.
"Челси" (Англия) — "Ренн" (Франция) — 3:0 (2:0)
Голы: Вернер 10 (пен), 41 (пен), Абрахэм 50.
"Челси": Менди, Джеймс, Силва (Рюдигер 68), Зума, Чилуэлл (Эмерсон 63), Канте (Ковачич 63), Жоржиньо, Зийеш (Хадсон-Одо 75), Маунт, Вернер, Абрахэм (Жиру 63).
"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Далберт, Бурижо, Нзонзи (Гренье 62), Леа Силики (Трюффер 45), Гбоо (Дель Кастийо 62), Гирасси (Юну 76), Терье (Доку 62).
Предупреждения: Канте, Зийеш, Жоржиньо, Ковачич — Далберт.
Удаление: Далберт 40.
05.11.2020 00:55
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Последние комментарии:
"Челси"... по традиции не пропустил
Михажло троллит
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Краснодар такие затупки. Могли спокойно бороться за плов, плюс синим помочь, но нет.
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Чолсы насосали на пенки.
Типичный Насосальси
(ответить)
Зимная трансферная компания с какого числа начинается парни подскажите?
(ответить)
По традиции не пропустил) кек
(ответить)
После всех замен стало понятно почему эти ребята сидят на банке, ничего путного не показали
А основу с отличной игрой и очередным сухарем
(ответить)
Ну это позор рили...2 пенки
(ответить)
Тю бля, епучий краснодар.
(ответить)
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(ответить)
игра пагбецо, или так спланировано хз
лучшие вернер и канте
худшие жоржинья и маунт
ренн молодцы, хорошо катали снаряд и в меньшинстве, не хватало где то мастерства.
краснодар лохи, севилья наверняка дрюкнет такой челси у себя дома и синие вторые
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Браво. И стоило-то всего лишь Черную Пантеру вместо Кепы поставить.
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Из приятного - очередной сухарь.
Когда там уже менди пропустит?
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Топари идут за лч
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Полное дерьмо, а не игра. Играли вполсилы, это да.
Но играли ужасно.
Еще и половину второго тайма просрали по игре ренну, играя в большинстве.
Центр поля, а точнее наличие в нем жоржинье - это крах. Усадите его на банку. Это просто пздц.
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Потратить 300 мульта на игроков, чтобы потом матч с ссанным Ренном вытаскивал судья. Шедеврально
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Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Лэмпарда. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Фрэнка. Браво!
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