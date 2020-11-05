"Челси" разгромил "Ренн", не напрягаясь

"Челси" в весьма комфортной манере победил "Ренн" и по традиции не пропустил — 3:0.

Относительно победы 0:3 над "Бернли" в стартовом составе "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Кая Хаверца появился Мейсон Маунт.



В самом начале матча "Челси" отделался испугом — рефери оставил без внимания случайное попадание мяча в руку Курта Зума в штрафной.



Спустя пару минут уже "синие" претендовали на пенальти — и оный получили. Тимо Вернер прокинул мяч, а затем зацепился ногой за защитника. Сам же немец и реализовал 11-метровый — 1:0.



В дальнейшем хозяева играли с преимуществом, но сказать, что они доминировали над соперником, было нельзя. Все же время от времени "Ренн" совершал свои вылазки.



А за пять минут до перерыва "Челси" получил второй пенальти. Это Далберт рукой заблокировал удар Тэмми Абрахэма, за что получил вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Вернер же еще раз показал свое умение бить с точки — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Хаким Зийеш попытался со всей силы пробить в касание по летящему мячу из убойной позиции, но просто промахнулся.



Однако уже через минуту Зийеш запустил по правому флангу Риса Джеймса, который прострелил к ближней штанге, а там Абрахэм в касание послал мяч в ворота — 3:0.



На этом "Челси" успокоился. "Ренн" чувствовал себя довольно свободно и много владел мячом, несмотря на дефицит в одного игрока, но, добираясь до чужой штрафной, словно упирался в стену. Лишь Клеман Гренье имел шанс, заставив бывшего одноклубника Эдуара Менди совершить хороший сейв.



Если кто по-настоящему и мог забить в оставшиеся 40 минут, то это хозяева, которые перешли на контратаки. Эти контратаки были достаточно редкими, но опасными. Впрочем, счет уже не изменился.



Два из трех своих голов "Челси" забил с пенальти, однако матч наглядно показал огромную разницу команд в классе. "Синие" победили, не напрягаясь.



"Челси" (Англия) — "Ренн" (Франция) — 3:0 (2:0)



Голы: Вернер 10 (пен), 41 (пен), Абрахэм 50.



"Челси": Менди, Джеймс, Силва (Рюдигер 68), Зума, Чилуэлл (Эмерсон 63), Канте (Ковачич 63), Жоржиньо, Зийеш (Хадсон-Одо 75), Маунт, Вернер, Абрахэм (Жиру 63).



"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Далберт, Бурижо, Нзонзи (Гренье 62), Леа Силики (Трюффер 45), Гбоо (Дель Кастийо 62), Гирасси (Юну 76), Терье (Доку 62).



Предупреждения: Канте, Зийеш, Жоржиньо, Ковачич — Далберт.



Удаление: Далберт 40.