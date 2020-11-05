Сульшер: "Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал игру своей команды в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Проиграв в минувшее воскресенье у себя дома "Арсеналу" со счетом 0:1, в среду вечером "Юнайтед" добавил к этом поражение 2:1 в Стамбуле.

Сульшер чувствует, что его команда не хотела напрягаться — возможно, надеясь обойтись малой кровью.

"Наша игра была недостаточно хороша. Нам противостояла команда, которая много трудится и бегает. Пару раз им удалось убежать в прорыв и забить пару голов, что порой происходит в Европе, если ты недостаточно хорошо обороняешься".

"Мы разыграли угловой через короткий пас и забыли об их игроке впереди, а это непростительно. Во втором случае мы были не очень хорошо организованы, чтобы включить контрпрессинг и вернуть себе мяч".

"Мы пропустили два необязательных гола, а во втором тайме сделали недостаточно, чтобы отыграться. У нас было 45 минут, чтобы что-нибудь получить от этого матча — мы бросили на это все силы, но не смогли их продавить".

"Эти два поражения подряд значительно отбросили нас назад, но ты сталкиваешься с суровой реальностью каждый раз, когда играешь в футбол".

"Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов, и сегодня мы в этом убедились".

"Мы играли против команды со множеством индивидуально сильных игроков, а сами были недостаточно хороши".

"Непросто сохранять позитивный настрой, когда ты едва проиграл два матча, но эти игроки — хорошие игроки, и в субботу утром мы попробуем снова", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Башакшехир, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 00:05

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  1. beatles-red 05.11.2020 01:18 # beatles-red
    Терпение. Все придет и будет

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  2. flamic 05.11.2020 01:05 # flamic
    Башачего??? ахаха, лютые топарики

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  3. cruise877 05.11.2020 01:04 # cruise877
    надеюсь его утром не будет в Юнайтед . welcome почетино

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  4. winnerd 05.11.2020 01:01 # winnerd
    Папа Карло в субботу отправит Оле назад в Норвегию

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  5. ian 05.11.2020 00:44 # ian
    А подарить эти 3 очка - легко.)

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  6. gunars 05.11.2020 00:22 # gunars
    "в субботу утром мы попробуем снова" что он хотел сказать этим?) Проиграть еще раз?

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