Сульшер: "Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал игру своей команды в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Проиграв в минувшее воскресенье у себя дома "Арсеналу" со счетом 0:1, в среду вечером "Юнайтед" добавил к этом поражение 2:1 в Стамбуле.



Сульшер чувствует, что его команда не хотела напрягаться — возможно, надеясь обойтись малой кровью.



"Наша игра была недостаточно хороша. Нам противостояла команда, которая много трудится и бегает. Пару раз им удалось убежать в прорыв и забить пару голов, что порой происходит в Европе, если ты недостаточно хорошо обороняешься".



"Мы разыграли угловой через короткий пас и забыли об их игроке впереди, а это непростительно. Во втором случае мы были не очень хорошо организованы, чтобы включить контрпрессинг и вернуть себе мяч".



"Мы пропустили два необязательных гола, а во втором тайме сделали недостаточно, чтобы отыграться. У нас было 45 минут, чтобы что-нибудь получить от этого матча — мы бросили на это все силы, но не смогли их продавить".



"Эти два поражения подряд значительно отбросили нас назад, но ты сталкиваешься с суровой реальностью каждый раз, когда играешь в футбол".



"Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов, и сегодня мы в этом убедились".



"Мы играли против команды со множеством индивидуально сильных игроков, а сами были недостаточно хороши".



"Непросто сохранять позитивный настрой, когда ты едва проиграл два матча, но эти игроки — хорошие игроки, и в субботу утром мы попробуем снова", — цитирует Сульшера Daily Mail.