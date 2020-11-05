Сульшер: "Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал игру своей команды в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".
Проиграв в минувшее воскресенье у себя дома "Арсеналу" со счетом 0:1, в среду вечером "Юнайтед" добавил к этом поражение 2:1 в Стамбуле.
Сульшер чувствует, что его команда не хотела напрягаться — возможно, надеясь обойтись малой кровью.
"Наша игра была недостаточно хороша. Нам противостояла команда, которая много трудится и бегает. Пару раз им удалось убежать в прорыв и забить пару голов, что порой происходит в Европе, если ты недостаточно хорошо обороняешься".
"Мы разыграли угловой через короткий пас и забыли об их игроке впереди, а это непростительно. Во втором случае мы были не очень хорошо организованы, чтобы включить контрпрессинг и вернуть себе мяч".
"Мы пропустили два необязательных гола, а во втором тайме сделали недостаточно, чтобы отыграться. У нас было 45 минут, чтобы что-нибудь получить от этого матча — мы бросили на это все силы, но не смогли их продавить".
"Эти два поражения подряд значительно отбросили нас назад, но ты сталкиваешься с суровой реальностью каждый раз, когда играешь в футбол".
"Нельзя просто выйти и получить три очка в Лиге Чемпионов, и сегодня мы в этом убедились".
"Мы играли против команды со множеством индивидуально сильных игроков, а сами были недостаточно хороши".
"Непросто сохранять позитивный настрой, когда ты едва проиграл два матча, но эти игроки — хорошие игроки, и в субботу утром мы попробуем снова", — цитирует Сульшера Daily Mail.
05.11.2020 00:05
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Последние комментарии:
Терпение. Все придет и будет
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Башачего??? ахаха, лютые топарики
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надеюсь его утром не будет в Юнайтед . welcome почетино
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Папа Карло в субботу отправит Оле назад в Норвегию
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А подарить эти 3 очка - легко.)
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"в субботу утром мы попробуем снова" что он хотел сказать этим?) Проиграть еще раз?
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