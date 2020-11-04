"Юнайтед" проиграл "Башакшехиру"

Демба Ба "Манчестер Юнайтед" не смог реабилитироваться за поражение от "Арсенала" на выходных, проиграв и "Башакшехиру" в Лиге Чемпионов — 2:1.

Впервые в своей карьере на матч Лиги Чемпионов вышел Дин Хендерсон, сменивший в воротах "красных дьяволов" Давида Де Хеа. Также свой шанс получили Аксель Туанзебе, Донни Ван де Бек, Неманья Матич, Хуан Мата и Антони Мартиаль.

"Юнайтед" начал матч по-черепашьи и на 12-й минуте просто не успел вернуться назад. Получив передачу верхом из своей штрафной, Демба Ба совершил рывок с центральной линии поля до владений Хендерсона и хладнокровно послал мяч в ворота, как он это регулярно делал в период выступлений за "Челси" и "Ньюкасл" — 1:0.

Гостям нужно было отыгрываться, но в атаке у них ничего не клеилась, а оборона продолжала раз за разом проваливаться.

В конце концов "Башакшехир" удвоил счет на 40-й минуте, и это выглядело закономерно. Ба хитро пропустил мяч после передачи с фланга на Эдина Вишчу, а тот в касание пробил Хендерсона — 2:0.

Впрочем, "дьяволы" сразу же отыграли один гол, своим первым в матче ударом в створ. Это Мартиаль замкнул головой подачу Люка Шоу с левого фланга — 2:1.

Во втором тайме хозяева стали играть чисто на удержание, изредка огрызаясь контратаками. Однако гостям не хватало ни скорости, ни изобретательности, чтобы преодолеть столь насыщенную оборону.

Помимо своего гола, "Юнайтед" нанес еще только раз попал в створ, так и не создав реальных моментов, чтобы избежать поражения. Уже в компенсированное время турецкая команда едва сама не поразила свои ворота, но обошлось.

"Юнайтед" провел ужасный матч. Медленная и неповоротливая игра "дьяволов" позволила "Башакшехиру" набрать свои первые очки на групповом этапе.

"Башакшехир" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (2:1)

Голы: Ба 12, Вишча 40 — Мартиаль 43.

"Башакшехир": Гюнок, Рафаэль, Шкртел, Епуряу, Болинголи-Мбомбо, Кахведжи (Понк 90), Озджан (Топал 87), Алексич, Тюрюч, Вишча, Ба (Гульбрандсен 80).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Фосу-Менса 76), Туанзебе (Мактоминей 45), Магуайр, Шоу, Матич, Ван де Бек (Погба 61), Мата (Кавани 61), Фернандеш, Рэшфорд (Гринвуд 76), Мартиаль.

Предупреждения: Шкртел — Туанзебе.


Метки Башакшехир, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 22:50

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 05.11.2020 00:05 # lovrentiy
    С пенсами всё ясно, идём смотреть Краснодар.

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  2. golokante 05.11.2020 00:04 # golokante
    А что делать не давать пенальти, потому что Ренн слабее? Хуля вы тут детский садик развели. &#203;бнутые что ли.

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  3. skychnie-oboi 05.11.2020 00:01 # skychnie-oboi
    Пенсы даже когда выигрывают - обсераются.

    Против каких то нонеймов - 2 пенки это перечеркивает абсолютно весь смысл разговора о победе.

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  4. grummer 04.11.2020 23:58 # grummer
    ебать быки лучший матч лч играют. земля пухом долбаебам, которые в это время пенсов смотрят

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  5. chelsiukpro 04.11.2020 23:53 # chelsiukpro
    Конечно Цваер судья мудачёк делить не за куй карточки желтые а тем более раз пеналти так накуя давать ему красную....убирая игрока + гол. Всё пиза Ренну... Наши раслабятся после перерыва!

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  6. yamateh 04.11.2020 23:53 # yamateh
    судья иплан. испортил игру
    вернер мотм

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  7. thegodfather 04.11.2020 23:52 # thegodfather
    Игра гафно.
    2 пенки было.
    Кк ваще не уместная, защ играл рукой неумышленнно. Слишком сурово

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  8. cristean2 04.11.2020 23:52 # cristean2
    Надеюсь Краснодар выйдет со второго, симпатичная команда

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  9. alexomck 04.11.2020 23:51 # alexomck
    красная Навасу и последняя замена у Севильи - норм:)

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  10. cristean2 04.11.2020 23:50 # cristean2
    Норм Челси весь матч отдыхает, чисто судейку заставили пахать)))

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  11. mata05 04.11.2020 23:50 # mata05
    Ипать железный Феликс

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  12. mikkiynwa 04.11.2020 23:49 # mikkiynwa
    Пенальтичленсе

    Вот это игра, пхахахахахаха

    Удаление

    Пенальти ахахпххп

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  13. sellman 04.11.2020 23:48 # sellman
    Судейство топовое в ЛЧ, и пенальти, и КК.
    Норм, и ВАР не нужен

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  14. cristean2 04.11.2020 23:48 # cristean2
    Рывки жесткие у Вернера, отличная скорость

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  15. ian 04.11.2020 23:48 # ian
    Пенси

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  16. zheka000000 04.11.2020 23:45 # zheka000000
    бля, ну второй пеналь не надо было ставить, конечно..

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  17. ataman 04.11.2020 23:44 # ataman
    100% пенальти

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  18. ensiferum 04.11.2020 23:43 # ensiferum
    За что вторая желтая, ппц. Арбитр жестит.

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  19. superperez101 04.11.2020 23:32 # superperez101
    все матчи какие-то шило какое-то неинтересное
    придется краснодар смотреть

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  20. botan1k 04.11.2020 23:31 # botan1k
    Мочестер Юнанайтед больше никогда не выиграет АПЛ и со временем самоликвидируется. Скриньте. Ставлю на кон очко mufc1994. Если я проиграю, отдаю этого раба всем на поталу. Время 10 лет. Дедлайн 04.11.2030 года.

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