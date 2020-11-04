"Юнайтед" проиграл "Башакшехиру"
"Манчестер Юнайтед" не смог реабилитироваться за поражение от "Арсенала" на выходных, проиграв и "Башакшехиру" в Лиге Чемпионов — 2:1.
Впервые в своей карьере на матч Лиги Чемпионов вышел Дин Хендерсон, сменивший в воротах "красных дьяволов" Давида Де Хеа. Также свой шанс получили Аксель Туанзебе, Донни Ван де Бек, Неманья Матич, Хуан Мата и Антони Мартиаль.
"Юнайтед" начал матч по-черепашьи и на 12-й минуте просто не успел вернуться назад. Получив передачу верхом из своей штрафной, Демба Ба совершил рывок с центральной линии поля до владений Хендерсона и хладнокровно послал мяч в ворота, как он это регулярно делал в период выступлений за "Челси" и "Ньюкасл" — 1:0.
Гостям нужно было отыгрываться, но в атаке у них ничего не клеилась, а оборона продолжала раз за разом проваливаться.
В конце концов "Башакшехир" удвоил счет на 40-й минуте, и это выглядело закономерно. Ба хитро пропустил мяч после передачи с фланга на Эдина Вишчу, а тот в касание пробил Хендерсона — 2:0.
Впрочем, "дьяволы" сразу же отыграли один гол, своим первым в матче ударом в створ. Это Мартиаль замкнул головой подачу Люка Шоу с левого фланга — 2:1.
Во втором тайме хозяева стали играть чисто на удержание, изредка огрызаясь контратаками. Однако гостям не хватало ни скорости, ни изобретательности, чтобы преодолеть столь насыщенную оборону.
Помимо своего гола, "Юнайтед" нанес еще только раз попал в створ, так и не создав реальных моментов, чтобы избежать поражения. Уже в компенсированное время турецкая команда едва сама не поразила свои ворота, но обошлось.
"Юнайтед" провел ужасный матч. Медленная и неповоротливая игра "дьяволов" позволила "Башакшехиру" набрать свои первые очки на групповом этапе.
"Башакшехир" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (2:1)
Голы: Ба 12, Вишча 40 — Мартиаль 43.
"Башакшехир": Гюнок, Рафаэль, Шкртел, Епуряу, Болинголи-Мбомбо, Кахведжи (Понк 90), Озджан (Топал 87), Алексич, Тюрюч, Вишча, Ба (Гульбрандсен 80).
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Фосу-Менса 76), Туанзебе (Мактоминей 45), Магуайр, Шоу, Матич, Ван де Бек (Погба 61), Мата (Кавани 61), Фернандеш, Рэшфорд (Гринвуд 76), Мартиаль.
Предупреждения: Шкртел — Туанзебе.
04.11.2020 22:50
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Последние комментарии:
С пенсами всё ясно, идём смотреть Краснодар.
(ответить)
А что делать не давать пенальти, потому что Ренн слабее? Хуля вы тут детский садик развели. Ëбнутые что ли.
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Пенсы даже когда выигрывают - обсераются.
Против каких то нонеймов - 2 пенки это перечеркивает абсолютно весь смысл разговора о победе.
(ответить)
ебать быки лучший матч лч играют. земля пухом долбаебам, которые в это время пенсов смотрят
(ответить)
Конечно Цваер судья мудачёк делить не за куй карточки желтые а тем более раз пеналти так накуя давать ему красную....убирая игрока + гол. Всё пиза Ренну... Наши раслабятся после перерыва!
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судья иплан. испортил игру
вернер мотм
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Игра гафно.
2 пенки было.
Кк ваще не уместная, защ играл рукой неумышленнно. Слишком сурово
(ответить)
Надеюсь Краснодар выйдет со второго, симпатичная команда
(ответить)
красная Навасу и последняя замена у Севильи - норм:)
(ответить)
Норм Челси весь матч отдыхает, чисто судейку заставили пахать)))
(ответить)
Ипать железный Феликс
(ответить)
Пенальтичленсе
Вот это игра, пхахахахахаха
Удаление
Пенальти ахахпххп
(ответить)
Судейство топовое в ЛЧ, и пенальти, и КК.
Норм, и ВАР не нужен
(ответить)
Рывки жесткие у Вернера, отличная скорость
(ответить)
Пенси
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бля, ну второй пеналь не надо было ставить, конечно..
(ответить)
100% пенальти
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За что вторая желтая, ппц. Арбитр жестит.
(ответить)
все матчи какие-то шило какое-то неинтересное
придется краснодар смотреть
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Мочестер Юнанайтед больше никогда не выиграет АПЛ и со временем самоликвидируется. Скриньте. Ставлю на кон очко mufc1994. Если я проиграю, отдаю этого раба всем на поталу. Время 10 лет. Дедлайн 04.11.2030 года.
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