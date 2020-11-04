У Хаверца выявлен коронавирус

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц был вынужден самоизолироваться после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

21-летний Хаверц неожиданно не был назван в заявке "синих" на домашний матч Лиги Чемпионов против "Ренна", и объяснение этому нашлось довольно быстро.

"Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у Кая Хаверца был выявлен COVID-19. Вследствие этого игрок отправился на самоизоляцию и не примет участия в матче Лиги Чемпионов против "Ренна" сегодня вечером", — сообщает лондонский клуб в твиттере.

Добавим, до международного перерыва "Челси" также сыграет с "Шеффилд Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Этот матч Хаверц тоже пропустит. Вероятно, в сборную Германии Кай тоже вызван не будет.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 22:20

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  1. thegodfather 04.11.2020 22:26 # thegodfather
    Та покуй, итак замотали бедолагу, пусть отдохнет.
    Ренн и шефилд и без хаверца можно жучить

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