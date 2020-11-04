Жезус: "Сити" нужна только победа над "Ливерпулем"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что его команда обязана побеждать "Ливерпуль", чтобы остаться в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Из-за не самого убедительного старта сезона "Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на пять очков и в ближайшее воскресенье примет действующего чемпиона и нынешнего лидера Премьер-Лиги на своем поле.



Жезус, который отметил свое возвращение из лазарета голом против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов накануне, чувствует, что у "горожан" нет права на ошибку.



"Это будет очень важный матч для нас. Это очное противостояние с лидером таблицы".



"Нам нужно взять эти три очка, если мы хотим снова выиграть Премьер-Лигу. Нам нужно быть очень сосредоточенными, особенно с учетом домашнего характера матча. Нам нужно сыграть в свой футбол и постараться одержать победу", — приводит слова Жезуса Daily Mail.