Джеймс дисквалифицирован на два матча сборной Англии

УЕФА дисквалифицировал защитника "Челси" Риса Джеймса на два ближайших матча сборной Англии.

Когда в прошлом месяце англичане уступили сборной Дании в Лиге Наций со счетом 0:1, 20-летний Джеймс позволил себе оскорбить испанского рефери Хесуса Хиля Мансано.



Правды ради, Рис высказал свои претензии арбитру уже после финального свистка. За это Мансано предъявил юноше красную карточку, во время матча также удалив Харри Магуайра.



Рассмотрев этот инцидент, дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать Джеймса двухматчевой дисквалификацией, и Daily Mirror ожидает, что теперь Рис не будет вызван в сборную Англии во время ближайшего международного перерыва.



Добавим, что в этом месяце команда Гарета Саутгейта сыграет с Бельгией и Исландией в рамках Лиги Наций, а также проведет товарищескую встречу с Ирландией.