Артета "сыт по горло" ситуацией Салиба

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что он сыт по горло из-за ситуации с защитником Вильямом Салиба.

Напомним, "Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще в июле 2019, позволив Вильяму провести сезон 2019/20 во французском клубе.



Правда, Вильям сыграл только 17 матчей за "Сень-Этьен" в прошлой кампании, которую во Франции было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса. Юный защитник не набрался того опыта, как рассчитывали на "Эмирейтс".



И хотя 19-летний Салиба полностью провел с "Арсеналом" предсезонную подготовку, пока Вильям не сыграл ни минуты за команду Артеты и не попал в заявку на Лигу Европы.



В связи с этим на днях появились слухи, что Салиба ощущает себя несчастным в "Арсенале" и хочет уйти в аренду в январе. Артета чувства своего подопечного разделяет.



"Я сыт по горло этой ситуацией, потому что, как вы могли видеть, в последние дни окна мы пытались найти возможность для него играть".



"Я уже объяснял это. Когда мы решили купить его и оставить в аренде в "Сент-Этьене", мы чувствовали, что ему нужен этот переходный год. В силу многих причин с этим не сложилось, и он по-прежнему нуждается в этом переходном годе".



"В момент составления заявки у нас было много центральных защитников, и нам пришлось оставить его за бортом. Это было больно. Сейчас мы столкнулись с травмами, и мы можем задействовать его, но это часть профессии".



"Мы определенно пытались подыскать ему подходящий клуб в последние дни трансферного окна, но не смогли".



"Мы пересмотрим ситуацию в ближайшие недели. Мы сядем вместе с ним и решим, как будет лучше всего. Но это зависит и от ситуаций других игроков", — цитирует Артету Sky Sports.