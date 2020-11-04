"Юнайтед" просил Премьер-Лигу перенести матч с "Эвертоном" на воскресенье

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его клуб просил Премьер-Лигу передвинуть матч Премьер-Лиги против "Эвертона" с субботы на воскресенье.

В среду вечером "Юнайтед" проводит матч Лиги Чемпионов с Стамбуле против "Башакшехира", а уже в 12:30 субботы по местному времени "красным дьяволам" играть на "Гудисон Парк" против упустившего лидерство в Премьер-Лиге "Эвертона".

По словам Сульшера, теперь он вынужден обратиться к ротации, потому что просьба "Юнайтед" была отвергнута Премьер-Лигой.

"Это может повлиять на выбор стартового состава и запасных. Это, конечно, зависит от матча. Непросто играть в 12:30 субботы, но это тот вызов, который бросает тебе Лига Чемпионов. Ты хочешь играть посреди недели в этом соревновании, и мы просто будем действовать по ситуации".

"Мы просили о том, чтобы наш матч состоялся в воскресенье, но не получили никакой помощи", — сообщил Сульшер MUTV.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 644

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  1. manutd-20champ 04.11.2020 18:44 # manutd-20champ
    лишний раз поплакать

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  2. gerrard08 04.11.2020 18:42 # gerrard08
    Любишь пенки даром, люби и работать как негр.
    Как то так.

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  3. wengerrrro 04.11.2020 18:16 # wengerrrro
    6лять твари) помогите Олегу, сцуки) уволят же парня

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  4. suddenly 04.11.2020 18:05 # suddenly
    Так ни кому Премьер-Лига не переносит матчи. На что расчёт был?

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