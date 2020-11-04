"Юнайтед" просил Премьер-Лигу перенести матч с "Эвертоном" на воскресенье

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его клуб просил Премьер-Лигу передвинуть матч Премьер-Лиги против "Эвертона" с субботы на воскресенье.

В среду вечером "Юнайтед" проводит матч Лиги Чемпионов с Стамбуле против "Башакшехира", а уже в 12:30 субботы по местному времени "красным дьяволам" играть на "Гудисон Парк" против упустившего лидерство в Премьер-Лиге "Эвертона".



По словам Сульшера, теперь он вынужден обратиться к ротации, потому что просьба "Юнайтед" была отвергнута Премьер-Лигой.



"Это может повлиять на выбор стартового состава и запасных. Это, конечно, зависит от матча. Непросто играть в 12:30 субботы, но это тот вызов, который бросает тебе Лига Чемпионов. Ты хочешь играть посреди недели в этом соревновании, и мы просто будем действовать по ситуации".



"Мы просили о том, чтобы наш матч состоялся в воскресенье, но не получили никакой помощи", — сообщил Сульшер MUTV.