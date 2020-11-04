Моуриньо защищает Кейна после подозрений в симуляции

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо яростно выступил в защиту своего нападающего Харри Кейна, которого заподозрили в симуляции.

В минувшее воскресенье Кейн помог "шпорам" одержать победу 2:1 над "Брайтоном". Именно Харри открыл счет в этом матче с пенальти, который сам и заработал.



Кейн в воздухе столкнулся с полузащитником "чаек" Адамом Лалланой, и кому-то падение Харри показалось излишне картинным — даже у рефери Грэма Скотта были сомнения, и только система VAR помогла ему принять решение о назначении 11-метрового.



Однако Моуриньо шокирован тем, что его бомбардира подозревают в жульничестве.



"Вы запутались, потому что вы можете говорить о каких-то игроках "Манчестер Юнайтед", вы можете говорить о каких-то игроках "Манчестер Сити", вы можете говорить о каких-то игроках "Ливерпуля", вы можете говорить о каких-то игроках "Челси".



"Вы точно говорите о Харри Кейне? О том, кто был в положении, чтобы завладеть мячом. В опасном положении, а Лаллана поступил очень опрометчиво и нарушил правила".



"Почему вы говорите, поступил он умно или нет? Поступить умно было бы завладеть мячом, пробить и забить. А там был фол".



"Почему вы говорите об этом? Говорите о "Ливерпуле", говорите о "Манчестер Сити", говорите о "Манчестер Юнайтед".



"Говорите о всех этих пенальти, где какой-нибудь умный парень падает, когда на него подули. Не говорите такого о Харри Кейне", — цитирует Моуриньо Sky Sports.