Ингс пропустит до шести недель из-за операции на колене
Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс вынужден лечь не небольшую операцию, которая оставит его вне игры на срок до шести недель.
В победном для "святых" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" (3:4) в прошлый уикенд Ингс не только забил свой пятый гол в этом сезоне, но и за пять минут до конца повредил свое левое колено.
Со стадиона Данни прямиком направился в госпиталь, а в минувший понедельник пресса сообщила, что игрок сборной Англии избежал тяжелого повреждения связок.
Тем не менее, спустя несколько дней было решено, что травма Ингса все же требует хирургического вмешательства. Процедура назначена на утро четверга, сообщает BBC.
Восстановление Данни займет от четырех до шести недель, а это означает, что 28-летний нападающий вернется на поле уже в декабре.
04.11.2020 16:00
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Да ёлки-палки, ну годный же игрок.
Реально травмы карьеру сломали.
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Иногда просто не верится, что он не игрок Арсенала времен Венгера
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