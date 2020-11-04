Анонс матча "Челси" — "Ренн"

"Челси" продолжит свой путь в Лиге Чемпионов домашним противостоянием с "Ренном".

В данный момент "Челси" — единственная английская команда, успевшая потерять очки на групповом этапе Лиги Чемпионов. Это случилось во встрече с "Севильей", с которой "синие" сейчас и делят лидерство в квартете.



"Ренн", бывший клуб голкипера "Челси" Эдуара Менди, набрал лишь одно в двух первых турах — как и "Краснодар", который был разгромлен "синими" на прошлой неделе со счетом 0:4.



- "Челси" и "Ренн" прежде никогда не играли друг с другом.



- "Челси" проиграл лишь один из девяти домашних матчей против французских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 3 ничьи) — 1:2 против ПСЖ в марте 2016.



- Два последних выезда "Ренна" в Англию завершились поражениями — 1:0 от "Астон Виллы" в Кубке Интертото в августе 2001 и 3:0 от "Арсенала" в Лиге Европы в марте 2019.



- "Челси" потерпел только одно поражение в 15 последних домашних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (9 побед и 5 ничьих) — 0:1 от "Валенсии" в прошлом сезоне.



- "Ренн" проиграл все пять последних выездных матчей в еврокубках, не считая квалификацию.



- "Челси" еще не пропускал в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Последних раз "синим" удавалось стартовать в этом соревновании с трех "сухих" матчей еще в сезоне 2009/10 при Карло Анчелотти.



- В 12 своих последних матчах в рамках еврокубков "Ренн" лишь однажды сохранил свои ворота на замке, победив "Лацио" 2:0 в Лиге Европы в прошлом сезоне. На этом отрезке французская команда пропустила 18 голов.



- Нападающий "Челси" Тимо Вернер поучаствовал в 11 голах в своих 13 последних матчах в Лиге Чемпионов.



Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич, получивший травму задней поверхности бедра на разминке перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Бернли", с "Ренном" не сыграет, но в лазарете не задержится.



Лига Чемпионов. Группа E. 3-й тур

"Челси" (Англия) — "Ренн" (Франция)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция