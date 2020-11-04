Анонс матча "Башакшехир" — "Манчестер Юнайтед"
В среду вечером "Манчестер Юнайтед" попытается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, сразившись в Стамбуле с "Башакшехиром".
В минувший уикенд "Юнайтед" продлил свою кошмарную домашнюю серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, проиграв "Арсеналу" со счетом 0:1.
Выезд в Стамбул дает команде Оле Гуннара Сульшера возможность отвлечься, ведь матч состоится в рамках другого соревнования и не на "Олд Траффорд".
В данный момент "Юнайтед" возглавляет Группу H Лиги Чемпионов, тогда как "Башакшехир" оба своих матча — против "РБ Лейпциг" и ПСЖ — проиграл.
- Прежде эти команды еще не встречались в еврокубках.
- Единственный европейский опыт встреч с английскими командами для "Башакшехира" связан с "Бернли", которому турки уступили 1:0 по сумме двух матчей в квалификации Лиги Европы в сезоне 2018/19.
- "Юнайтед" проиграл оба своих последних выезда в Турцию — 1:0 "Галатасараю" в ноябре 2012 и 2:1 "Фенербахче" в ноябре 2016.
- "Башакшехир" проиграл два первых матча на групповом этапе, не забив ни одного гола. Прежде лишь одна турецкая команда брала старт в Лиге Чемпионов с трех поражений подряд — "Бурсаспор" в сезоне 2010/11.
- Юнайтед" может в девятый раз выиграть три первых матча на групповом этапе. Все предыдущие команды, которые стартовали в Лиге Чемпионов с трех побед, затем выходили в плей-офф.
- "Башакшехир" — одна из трех команд, не сумевших забить в двух первых турах группового этапа Лиги Чемпионов (также "Мидтьюлланд" и "Марсель"). Однако из этих трех команд турки нанесли больше всех ударов (23). У "Юнайтед", забившего семь голов, ударов не сильно больше — 28.
- Только "Олимпиакос" (29 лет и 316 дней) называл более возрастной стартовый состав в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, чем "Башакшехир" (29 лет и 310 дней).
- "Юнайтед" забил семь голов в двух первых матчах группового этапа — как и в девяти предыдущих в рамках Лиги Чемпионов. 25 процентов ударов "красных дьяволов" становятся голами, тогда как в прошлом розыгрыше соревнования этот их показатель составлял только девять процентов.
- Против "РБ Лейпциг" нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал всего лишь пятым игроком в истории Лиги Чемпионов, оформившим хет-трик после выхода на замену. Все девять голов англичанина в этом соревновании случились после перерыва.
Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес пропускает этот выезд, поскольку едва переболел коронавирусом. Эрик Байи и Джесси Лингард имеют проблемы со здоровьем. Серхио Ромеро, Маркос Рохо и Фил Джонс на Лигу Чемпионов не заявлены.
Лига Чемпионов. Группа H. 3-й тур
"Башакшехир" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Стамбул. Стадион "Башакшехир Фатих Терим". 20:55 Онлайн-трансляция
04.11.2020 14:00
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За Бидена или за Трумпа?
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Удачи манкам и Олегу
Вы развиваетесь и двигаетесь в правильном направлении
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Ну микайло гений однако.
Сейчас какие-нибудь лузерхуйцы 100 комментов напишут что челси на главной нет
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лол, 15ую команду апл против е6аных турков поставили на главную, а пенсов нет ахахахаха
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вперед Оле, буду как за родных болеть
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ТРАМП! ТРАМП! ТРАМП! ТРАМП!
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Удачи лондонским братишкам в Эльче.
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Даже не интересно смотреть, но болею за манков.
А вообще предпочтительнее посмотреть
Барселона-Динамо К
Лейпциг-ПСЖ.
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ВПЕРДЕ ЮНИТЕД!!!
АВЕ ОЛЕГ! Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Сульшера уволили, долгих лет у руля МЮ ему.
Поэтому только победа сегодня!
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