Анонс матча "Башакшехир" — "Манчестер Юнайтед"

В среду вечером "Манчестер Юнайтед" попытается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, сразившись в Стамбуле с "Башакшехиром".

В минувший уикенд "Юнайтед" продлил свою кошмарную домашнюю серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, проиграв "Арсеналу" со счетом 0:1.



Выезд в Стамбул дает команде Оле Гуннара Сульшера возможность отвлечься, ведь матч состоится в рамках другого соревнования и не на "Олд Траффорд".



В данный момент "Юнайтед" возглавляет Группу H Лиги Чемпионов, тогда как "Башакшехир" оба своих матча — против "РБ Лейпциг" и ПСЖ — проиграл.



- Прежде эти команды еще не встречались в еврокубках.



- Единственный европейский опыт встреч с английскими командами для "Башакшехира" связан с "Бернли", которому турки уступили 1:0 по сумме двух матчей в квалификации Лиги Европы в сезоне 2018/19.



- "Юнайтед" проиграл оба своих последних выезда в Турцию — 1:0 "Галатасараю" в ноябре 2012 и 2:1 "Фенербахче" в ноябре 2016.



- "Башакшехир" проиграл два первых матча на групповом этапе, не забив ни одного гола. Прежде лишь одна турецкая команда брала старт в Лиге Чемпионов с трех поражений подряд — "Бурсаспор" в сезоне 2010/11.



- Юнайтед" может в девятый раз выиграть три первых матча на групповом этапе. Все предыдущие команды, которые стартовали в Лиге Чемпионов с трех побед, затем выходили в плей-офф.



- "Башакшехир" — одна из трех команд, не сумевших забить в двух первых турах группового этапа Лиги Чемпионов (также "Мидтьюлланд" и "Марсель"). Однако из этих трех команд турки нанесли больше всех ударов (23). У "Юнайтед", забившего семь голов, ударов не сильно больше — 28.



- Только "Олимпиакос" (29 лет и 316 дней) называл более возрастной стартовый состав в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, чем "Башакшехир" (29 лет и 310 дней).



- "Юнайтед" забил семь голов в двух первых матчах группового этапа — как и в девяти предыдущих в рамках Лиги Чемпионов. 25 процентов ударов "красных дьяволов" становятся голами, тогда как в прошлом розыгрыше соревнования этот их показатель составлял только девять процентов.



- Против "РБ Лейпциг" нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал всего лишь пятым игроком в истории Лиги Чемпионов, оформившим хет-трик после выхода на замену. Все девять голов англичанина в этом соревновании случились после перерыва.



Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес пропускает этот выезд, поскольку едва переболел коронавирусом. Эрик Байи и Джесси Лингард имеют проблемы со здоровьем. Серхио Ромеро, Маркос Рохо и Фил Джонс на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. Группа H. 3-й тур

"Башакшехир" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Стамбул. Стадион "Башакшехир Фатих Терим". 20:55 Онлайн-трансляция