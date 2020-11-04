Игроки "Сити" получат выходной перед матчем с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст своим игрокам день отдыха в преддверии воскресной битвы с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги.

Накануне вечером "Сити" разгромил "Олимпиакос" в Лиге Чемпионов (3:0), тогда как "Ливерпуль" в своем матче европейского соревнования надругался над "Аталантой" (0:5).



Радуясь победе, Гвардиола чувствует, что его команде будет достаточно и пары дней, чтобы подготовиться к визиту чемпионов Премьер-Лиги на "Этихад".



"В среду у нас восстановительное занятие. Я уже посмотрел прогноз погоды на ближайшие дни, и в Манчестере будет солнечно, что хорошо. Затем у нас будет два дня, чтобы подготовиться к "Ливерпулю".



"А сейчас время насладиться победой, своей позицией в группе и двигаться вперед".



"В своей карьере я всегда устраивал один выходной день, когда у нас четыре дня между матчами".



"Игроки освободятся в среду днем, четверг смогут провести со своими семьями под солнышком, а затем у нас будет два дня на подготовку к матчу с "Ливерпулем" и заключительному матчу перед международным перерывом", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.