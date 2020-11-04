Фердинанд: "Жота подверг Фирмино огромному давлению"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что новичок "Ливерпуля" Диогу Жота подверг своего партнера по команде Роберто Фирмино огромному давлению.

Накануне Жота, приобретенный в минувшее трансферное окно у "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов, разразился хет-триком против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, поспособствовав победе "красных" со счетом 0:5.



Таким образом, на счету Диогу семь голов в 10 матчах за "Ливерпуль", тогда как Фирмино, неизменный член знаменитой тройки нападения "красных", отличился лишь раз в этом сезоне. По мнению Рио, теперь место Роберто в стартовом составе находится под угрозой.



"Уверен, скоро Фирмино начнет составлять плей-лист, чтобы напомнить Клоппу, на что он способен. Нравится вам или нет, но Фирмино хочет играть в стартовом составе, а этот парень подверг его огромному давлению".



"Здесь у Жоты лучше команда, у него лучше возможности забивать. За время выступлений в "Ливерпуле" он, наверное, уже имел моментов больше, чем за весь прошлый сезон в "Вулверхэмптоне". Кроме того, в прошлом году, он, наверное, больше играл на фланге".



"Существует мнение, что впереди ты должен обладать мощным форвардом, наконечником атак. Именно поэтому мне нравится их тройка нападения — они немного другие, это три очень похожих игрока".



"Все они примерно одного роста, очень быстрые, агрессивные и сильные, и их игра в целом не ассоциируется с малышами. У них очень хорошее сочетание нападающих", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.