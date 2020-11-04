Шмейхель призвал "Юнайтед" выйти на трансферный рынок в январе

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель призвал "красных дьяволов" выйти на трансферный рынок в январе.

Понаблюдав за поражением 0:1 от "Арсенала" в минувшее воскресенье, Шмейхель обнаружил ворох проблем в коллективе Оле Гуннара Сульшера.



Некоторые проблемы напрямую связаны с тренерской работой, но другие Петер предлагает решить с помощью приобретений.



"Они нестабильны. Поймите правильно, мы говорим о команде, которая находится в переходном периоде и которая развивается. Они все еще нуждаются в новичках. Им все еще нужно обрести свою индивидуальность и определить главных персонажей в команде. Против "Арсенала" это было наглядно видно".



"Было очень сложно понять, что они пытаются сделать. Вынужден признать, что "Арсеналу" было относительно легко. Над этим нужно поработать. Я по-прежнему думаю, что мы пытаемся восстановиться после 27 лет работы одного тренера и обрести новую индивидуальностью".



"Думаю, некоторые из больших игроков должны прибавить. К некоторым игрокам приковано повышенное внимание медиа, и это не связано с футболом".



"Некоторые большие игроки вроде Магуайра и Гринвуда находятся под давлением из-за вещей снаружи. Чтобы сражаться за трофеи, ты должен быть счастлив, твой лагерь должен быть счастлив", — сообщил Шмейхель BeIN Sports.