Салах может пропустить до трех месяцев следующего сезона

Мохамед Салах Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить до трех месяцев следующего сезона, исполняя долг перед родиной.

Как известно, из-за пандемии коронавируса расписание международных матчей было основательно перекроено. В том числе это коснулось Олимпийских игр в Токио и Кубка Африки в Камеруне.

В обоих этих турнирах Салаху, возможно, придется принять участие. Сборная Египта хочет использовать Мохамеда в качестве одного из трех игроков старше 23 лет на Олимпиаде, которая состоится с 23 июля по 8 августа.

Участие Салаха в олимпийском турнире следующим летом означало бы, что Мохамед пропустит предсезонную подготовку со своим клубом, а также начало кампании 2021/22.

Кроме того, посреди следующего сезона Салаха могут привлечь к выступлению на Кубке Африки, который запланирован на январь-февраль 2022.

Первенство Черного континента также может лишить "красных" гвинейца Наби Кейта и сенегальца Садио Мане, отмечает Daily Mail.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1729

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Последние комментарии:




  1. megamind13 04.11.2020 11:51 # megamind13
    Считай сезон к ебеням, ни предсезонки, ни передышки перед плей офф ЛЧ.

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  2. ezh28 04.11.2020 10:40 # ezh28
    Олимпиаду в жопу

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  3. lovrentiy 04.11.2020 10:23 # lovrentiy
    Да пошли все нах.

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  4. vyrentz 04.11.2020 10:16 # vyrentz
    Ебонатики, или/или

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