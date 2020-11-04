Салах может пропустить до трех месяцев следующего сезона
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить до трех месяцев следующего сезона, исполняя долг перед родиной.
Как известно, из-за пандемии коронавируса расписание международных матчей было основательно перекроено. В том числе это коснулось Олимпийских игр в Токио и Кубка Африки в Камеруне.
В обоих этих турнирах Салаху, возможно, придется принять участие. Сборная Египта хочет использовать Мохамеда в качестве одного из трех игроков старше 23 лет на Олимпиаде, которая состоится с 23 июля по 8 августа.
Участие Салаха в олимпийском турнире следующим летом означало бы, что Мохамед пропустит предсезонную подготовку со своим клубом, а также начало кампании 2021/22.
Кроме того, посреди следующего сезона Салаха могут привлечь к выступлению на Кубке Африки, который запланирован на январь-февраль 2022.
Первенство Черного континента также может лишить "красных" гвинейца Наби Кейта и сенегальца Садио Мане, отмечает Daily Mail.
04.11.2020 10:00
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Считай сезон к ебеням, ни предсезонки, ни передышки перед плей офф ЛЧ.
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Олимпиаду в жопу
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Да пошли все нах.
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Ебонатики, или/или
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