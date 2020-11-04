Салах может пропустить до трех месяцев следующего сезона

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить до трех месяцев следующего сезона, исполняя долг перед родиной.

Как известно, из-за пандемии коронавируса расписание международных матчей было основательно перекроено. В том числе это коснулось Олимпийских игр в Токио и Кубка Африки в Камеруне.



В обоих этих турнирах Салаху, возможно, придется принять участие. Сборная Египта хочет использовать Мохамеда в качестве одного из трех игроков старше 23 лет на Олимпиаде, которая состоится с 23 июля по 8 августа.



Участие Салаха в олимпийском турнире следующим летом означало бы, что Мохамед пропустит предсезонную подготовку со своим клубом, а также начало кампании 2021/22.



Кроме того, посреди следующего сезона Салаха могут привлечь к выступлению на Кубке Африки, который запланирован на январь-февраль 2022.



Первенство Черного континента также может лишить "красных" гвинейца Наби Кейта и сенегальца Садио Мане, отмечает Daily Mail.