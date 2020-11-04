У Клоппа не болит голова из-за выбора между Жотой и Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него не болит голова из-за дилеммы в отношении Диогу Жоты и Роберто Фирмино.

Жота не провел в "Ливерпуле" и двух месяцев, а уже забил мячей больше, чем Фирмино за клуб с начала 2020 года. После хет-трика в ворота "Аталанты" Диогу может похвастать семью голами в 10 матчах за "красных".



Фанаты уже сейчас говорят, что для Клоппа, возможно, пришло время разбить свою знаменитую тройку нападения и начать регулярно использовать Жоту в связке с Мохамедом Салахом и Садио Мане, однако у Юргена не болит голова на этот счет.



"Хорошая игра никогда не вызывает у меня головной боли".



"Сегодня вечером было принято решение, исходя из формы Диогу и исходя из того, как играет и обороняется "Аталанта". Был смысл в том, чтобы задействовать навыки Диогу".



"Но мир несправедлив, и когда кто-нибудь блистает, мы немедленно начинаем говорить о другом игроке, который, как кажется, до этого сыграл матчей 500 подряд".



"Если бы не Бобби Фирмино, нас вообще не было бы в Лиге Чемпионов, и теперь я вынужден сразу же объяснять, почему он не в составе? Он будет в составе".



"Если вы спросите их, многие люди в мире скажут, что стиль игры Бобби Фирмино как раз и делает игру "Ливерпуля" такой особенной".



"Для нас важно, что у нас больше, чем 11 игроков, и сегодня вечером Диогу использовал свою форму невероятным образом, проведя суперматч".



"Но это ничего не говорит насчет Бобби, и головная боль здесь не при чем. Я более чем счастлив, что парни сыграли таким образом", — цитирует Клоппа Sky Sports.