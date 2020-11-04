Сульшер объяснил, почему дебют Пельистри задерживается

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему дебют вингера Факундо Пельистри за клуб задерживается.

Напомним, Пельистри прибыл в "Юнайтед" в один день со своим соотечественником Эдинсоном Кавани — перед самым закрытием летнего трансферного окна. Факундо был куплен у "Пеньяроля" за 7 миллионов фунтов.



В отличие от Кавани, Пельистри не находился без клуба и не был вынужден проводить 14 дней на карантине, но за "красных дьяволов" до сих пор не дебютировал.



И хотя Факундо уже тренируется с первой командой, Сульшер собирается постепенно подводить 18-летнего уругвайца к футбольному полю. В ближайшую пятницу юноша сыграет за резерв "Юнайтед" против "Брайтона".



"Он молодой парень, который едва приехал к нам, и для него все в новинку".



"Конечно, ему нужно будет сыграть несколько матчей за резерв, чтобы почувствовать землю под ногами в новой стране. Пока что все очень позитивно, и мы будем терпеливо ждать и дадим ему время освоиться и привыкнуть к нам".



"Вы увидите его в резервной команде. Наверное, в следующем матче", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".