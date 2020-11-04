Вернер: "Хаверц — один из самых талантливых игроков в мире"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер назвал своего партнера по команде Кая Хаверца одним из самых талантливых игроков в мире.

В минувшее трансферное окно "Челси" сделал Хаверца своим вторым после Кепы Аррисабалаги самым дорогим приобретением в истории.



Пока мнения болельщиков и экспертов насчет игры Кая разделяются, однако Вернер убежден, что это ненадолго.



"Я очень хорошо знаю Кая, и он один из самых талантливых игроков во всем мире".



"Он молодой парень, ему только 21, и он может многому научиться, но он уже может играть как очень, очень зрелый и мудрый футболист. Думаю, он чувствует себя очень хорошо здесь. Мы много разговаривали об адаптации, и, как и в моем случае, он очень счастлив быть здесь. Во многих матчах он показывал, на что способен и что может дать команде".



"Каю очень важно забивать, но, думаю, его игра как полузащитника — это не только голы. Он отдает много ключевых передач, совершает много движений ради других игроков".



"Он очень талантлив, и ему хорошо здесь. Он будет становиться лучше и лучше. Как и я, он приехал в новую страну, с новым языком и новым стилем футбола, а потому должен учиться".



"Но пока что он играет очень хорошо, и мы увидим еще много хороших матчей в его исполнении", — цитирует Вернера официальный веб-сайт "Челси".