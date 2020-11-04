Жота счастлив играть вместе с Салахом и Мане

Диогу Жота прокомментировал свой первый хет-трик за "Ливерпуль" и рассказал, насколько легко ему играется в связке с Мохамедом Салахом и Садио Мане.

Выведя растерявшего форму Роберто Фирмино из стартового состава команды, главный тренер "красных" Юрген Клопп отдал вакантное место в тройке нападения на матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" именно Жоте.



Диогу сполна оправдал доверие Клоппа, забив в четвертом матче подряд. Португалец отличился сразу трижды, поспособствовав победе 0:5 и продемонстрировал хорошее взаимопонимание с Салахом и Мане.



"Я играю за пока что лучшую команду в своей карьере. Я не знаю, лучший ли это момент в моей карьере, но вы убедились, что забивать голы — это свойственно моей манере игры".



"Я рад хет-трику. Это была отличная выездная победа в Лиге Чемпионов. Это хороший момент и хороший вечер".



"Естественно, Салах и Мане — два игрока мирового уровня. Все мы знаем их мастерство, и это упрощает мою жизнь, потому что они неподражаемы, и сегодня мы провели отличный матч вместе", – цитирует Жоту Evening Standard.