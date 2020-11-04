"Сити" разгромил "Олимпиакос"
"Манчестер Сити" продлил свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Чемпионов, в домашних стенах разобравшись с "Олимпиакосом" — 3:0.
Стартовый состав "горожан" сменился наполовину относительно уикенда. Шанс проявить себя получили Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Фил Фоден.
"Сити" сразу же принялся нагнетать давление и уже на 12-й минуте открыл счет. Ферран Торрес сыграл в стенку с Кевином Де Брюйне, добрался до вратарской и покатил мяч между ног голкиперу — 1:0.
"Горожане" полностью контролировали игру и дальше, но с тем, чтобы забить второй гол и прикончить интригу, возникли проблемы.
Во втором тайме хозяева только сбавили обороты, но "Олимпиакосу" не хватило смелости, чтобы этим воспользоваться.
В итоге все предрешил выход на замену Габриэля Жезуса, который, проведя на поле чуть более 10 минут, получил пас от Де Брюйне, ворвался в штрафную по правому краю, дернул защитника и мощно пробил в ближний верхний угол — 2:0.
Игра была сделана, но точку в матче поставил другой вышедший на замену игрок. Речь про Жоау Канселу, который на последней минуте точно пробил с дистанции — 3:0.
"Сити" припозднился со вторым голом и временами выглядел слишком сонно, не дотянув до своих стандартов, но все же победил и сделал это с крупным счетом.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 3:0 (1:0)
Голы: Торрес 12, Жезус 81, Канселу 90.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Канселу 82), Стоунс, Аке, Зинченко, Де Брюйне (Нмеча 85), Гюндоган, Фоден (Родри 69), Торрес, Махрез (Жезус 69), Стерлинг (Силва 82).
"Олимпиакос": Са, Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас, Мвила, Бухалакис (Пепе 45), Камара (Масурас 73), Ранджелович (Брума 45), Эль-Араби (Кока 76), Вальбуэна (Судани 85).
Предупреждение: Камара.
04.11.2020 01:00
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3 бывших гей-гуннера переметнувшиеся в стан цистерны - все что нужно знать о глорах сити на ФАПЛе.
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Как то всем все равно.....
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ТОПАРИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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