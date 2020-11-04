Хет-трик Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить "Аталанту"

Хет-трик неудержимого Диогу Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить на выезде "Аталанту" со счетом 0:5 и укрепить свое лидерство в Группе D Лиги Чемпионов.

Места в стартовом составе "красных" лишился Роберто Фирмино. Вместо него вышел Диогу Жота. Рис Уильямс заменил в центре обороны Натаниэля Филлипса.



"Ливерпуль" создал опаснейший момент уже в самом начале матча. Жота легко ускользнул от защитника и вышел один на один с голкипером, но тот парировал удар Диогу в упор.



Игра была достаточно открытой, и на 16-й минуте Жоте предоставился второй шанс. Трент Александер-Арнольд со своего фланга сделал передачу вперед на рывок Диогу, который поставил корпус защитнику и подсек мяч перед голкипером — 0:1.



Вскоре "Аталанта" смогла огрызнуться попаданием Дувана Сапаты в перекладину, однако уже был зафиксирован офсайд.



А на 33-й минуте гости удвоили счет. Жота технично обработал заброс верхом в штрафную, молниеносно переложил мяч на другую ногу и поразил ближний угол ворот — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Салах убежал в прорыв со своей половины поля — 0:3. Спустя пару минут Садио Мане вывалился на удар по левому краю штрафной и мягко послал мяч в цель — 0:4.



А на 54-й минуте случился и пятый гол. Мане отправил в прорыв Жоту, который проскочил мимо голкипера и спокойно послал мяч в пустые ворота — 0:5.



После такой тройной оплеухи в начале второго тайма у хозяев взыграла гордость, и они активизировать в поисках гола престижа. Хороший момент имел Сапата, с острого угла попав в дальнюю крестовину.



На 68-й минуте защитники "Ливерпуля" вновь упустили Сапату, но оплошность партнеров по команде блестящим сейвом исправил Алиссон.



"Аталанта" не опускала руки до самого конца, но с такой же вероятностью могла пропустить шестой. В итоге счет уже не изменился — и хотя в компенсированное время Сапата поразил ворота Алиссона, арбитры уже зафиксировали офсайд.



"Аталанта" посмела сыграть с чемпионами Премьер-Лиги в открытый футбол, но быстро об этом пожалела, а перестроиться уже не смогла. Кажется, итальянская команда переоценила свои силы.



"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:5 (0:2)



Голы: Жота 16, 33, 54, Салах 47, Мане 49.



"Аталанта": Спортьелло, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур (Депаоли 81), Пашалич (Малиновский 63), Фройлер, Мохика (Руджери 81), Гомес (Ламмерс 81), Муриэль (Пессина 53), Сапата.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Неко Уильямс 82), Гомес, Рис Уильямс, Робертсон (Кейта 65), Хендерсон (Милнер 66), Джонс, Вейналдум (Цимикас 82), Жота (Фирмино 65), Салах, Мане.



Предупреждения: Джонс, Вейналдум.