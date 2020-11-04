Хет-трик Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить "Аталанту"
Хет-трик неудержимого Диогу Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить на выезде "Аталанту" со счетом 0:5 и укрепить свое лидерство в Группе D Лиги Чемпионов.
Места в стартовом составе "красных" лишился Роберто Фирмино. Вместо него вышел Диогу Жота. Рис Уильямс заменил в центре обороны Натаниэля Филлипса.
"Ливерпуль" создал опаснейший момент уже в самом начале матча. Жота легко ускользнул от защитника и вышел один на один с голкипером, но тот парировал удар Диогу в упор.
Игра была достаточно открытой, и на 16-й минуте Жоте предоставился второй шанс. Трент Александер-Арнольд со своего фланга сделал передачу вперед на рывок Диогу, который поставил корпус защитнику и подсек мяч перед голкипером — 0:1.
Вскоре "Аталанта" смогла огрызнуться попаданием Дувана Сапаты в перекладину, однако уже был зафиксирован офсайд.
А на 33-й минуте гости удвоили счет. Жота технично обработал заброс верхом в штрафную, молниеносно переложил мяч на другую ногу и поразил ближний угол ворот — 0:2.
Второй тайм начался с того, что Салах убежал в прорыв со своей половины поля — 0:3. Спустя пару минут Садио Мане вывалился на удар по левому краю штрафной и мягко послал мяч в цель — 0:4.
А на 54-й минуте случился и пятый гол. Мане отправил в прорыв Жоту, который проскочил мимо голкипера и спокойно послал мяч в пустые ворота — 0:5.
После такой тройной оплеухи в начале второго тайма у хозяев взыграла гордость, и они активизировать в поисках гола престижа. Хороший момент имел Сапата, с острого угла попав в дальнюю крестовину.
На 68-й минуте защитники "Ливерпуля" вновь упустили Сапату, но оплошность партнеров по команде блестящим сейвом исправил Алиссон.
"Аталанта" не опускала руки до самого конца, но с такой же вероятностью могла пропустить шестой. В итоге счет уже не изменился — и хотя в компенсированное время Сапата поразил ворота Алиссона, арбитры уже зафиксировали офсайд.
"Аталанта" посмела сыграть с чемпионами Премьер-Лиги в открытый футбол, но быстро об этом пожалела, а перестроиться уже не смогла. Кажется, итальянская команда переоценила свои силы.
"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:5 (0:2)
Голы: Жота 16, 33, 54, Салах 47, Мане 49.
"Аталанта": Спортьелло, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур (Депаоли 81), Пашалич (Малиновский 63), Фройлер, Мохика (Руджери 81), Гомес (Ламмерс 81), Муриэль (Пессина 53), Сапата.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Неко Уильямс 82), Гомес, Рис Уильямс, Робертсон (Кейта 65), Хендерсон (Милнер 66), Джонс, Вейналдум (Цимикас 82), Жота (Фирмино 65), Салах, Мане.
Предупреждения: Джонс, Вейналдум.
04.11.2020 00:50
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Последние комментарии:
По сути, у ЛФК и Баварии, самые сложные группы, но те и другие, просто в ровень сметают своих конкурентов. Вот бы финал Ливерпуль-Бавария
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Всех красных с победой, аталанту жаль очень нравится, тоже веселая команда. Страшный сон фирмино - хет-трик Жоты он в огне, не ожидал от него такого думал будет долго привыкать, а тут на подъёме от переходе в LFC в сборную поехал забил 2 приехал и пошло поехало. Красава респект глоток свежести в атаке у нас
(ответить)
Легко
(ответить)
Ливерпуль топари, с победой. Пенсы захлебнулись. Жота отличный трансфер.
(ответить)
очень простой и в то же время хитрый план
поставить Жоту на острие
весь первый тайм Салаха держали 2-3 игрока, и Жота делал все что было нужно, особенно его умение открываться
вариантов теперь в атаке больше чем было при Коуте, хотя тогда казалось что это пик
(ответить)
ХУЕСОСЫ!!!
(ответить)
Ну что одичалые, победе радуетесь, да? Сегодня вечером пакеты Грановской с рынка, покер покладут. Да да.
Зима близко
(ответить)
Переживал конечно в начале матча, хотел чтоб Клопп автобус поставил, да хер там. ЛФК ведь не пенсы.
(ответить)
С таким жотой и солахи с фирминой не нужны
(ответить)
бля фапл красный в натуре еж же ахаххаха только одна потаскушка моншойстырская принимает желтенькой на свой ротан ((((( ахахаххахахаа это правда уехеххехехехех
(ответить)
у дырявого п*здабола Пепы гвардиолы уже и жезус восстановился, а там к матчу ближе и агуэро в порядке будет
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завтра буду болеть за скам
надо чтобы оле остался
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Даже жаль как то Аталанту, гола на 2 наиграли, но тем не менее разгром они заслужили. Я конечно понимаю, что Гасперини догматик, но они играли и суицидально высоко, Клопп уничтожил из просто.
Не думал что эти 3 очка будут настолько изи.
Мом офк Жота, он невероятен, насколько просто и эффективно ему удается играть, аж глаз радуется. У Фирмы большие проблемы. Ананас радует своей игрой, вообще доставляет, как с молодыми постоянно играем на 0. Мб кто-то из них способен будет и вытеснить Гомеза.
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04.11.2020 00:54 #
superperez101
жалко пенсов
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04.11.2020 00:55 #
mikkiynwa
Они весь вечер так хотели что - то написать, но боялись из - под шконки вылезти, ухехеххеех
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04.11.2020 00:57 #
superperez101
там их место, правильно
сцали забезвизить, но это так не работает
потому что Ливерпуль мощь
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04.11.2020 00:57 #
mikkiynwa
+ пусть сосут молча, наши унитазики
(ответить)
04.11.2020 00:58 #
superperez101
ни одна сучка не вылазит
боятся
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04.11.2020 00:59 #
mikkiynwa
Завтра - завтра, а точнее сегодня с утра, ухехехех
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Источник: http://fapl.ru/posts/81975/?c=1#c7237473
если пенс открыл свой ротан, значит требует желтенькой на свой ротан, что бы вы знали и не забывали, это правда ухахахаххахахаххахахаха
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Рили, куда пенсы подвались? Епать дезинфекция
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а пока надо порадоваться за команду
рис вильямс играет без мандража, хотя даже еще толком кости мясом не обросли
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Всех красных поздравляю с великолепной победой!
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А что, ни один пенс не отписался? Хотя бы сказать , как было круто. Да и хуй ними, зато у них трансферы лучшие в мире.
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Зимой если подпишем Упамекано, можно за 7 ЛЧ смело побороться
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как горят 1.5 обоссанных фонада обоссанного клуба сытей уаххахахахах жалкие и маленькие шлюхи, хотя какой клуб такие и фонады ухехехехех уххихихихихихиххи .!.
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