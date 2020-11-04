Хет-трик Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить "Аталанту"

Диогу Жота Хет-трик неудержимого Диогу Жоты помог "Ливерпулю" сокрушить на выезде "Аталанту" со счетом 0:5 и укрепить свое лидерство в Группе D Лиги Чемпионов.

Места в стартовом составе "красных" лишился Роберто Фирмино. Вместо него вышел Диогу Жота. Рис Уильямс заменил в центре обороны Натаниэля Филлипса.

"Ливерпуль" создал опаснейший момент уже в самом начале матча. Жота легко ускользнул от защитника и вышел один на один с голкипером, но тот парировал удар Диогу в упор.

Игра была достаточно открытой, и на 16-й минуте Жоте предоставился второй шанс. Трент Александер-Арнольд со своего фланга сделал передачу вперед на рывок Диогу, который поставил корпус защитнику и подсек мяч перед голкипером — 0:1.

Вскоре "Аталанта" смогла огрызнуться попаданием Дувана Сапаты в перекладину, однако уже был зафиксирован офсайд.

А на 33-й минуте гости удвоили счет. Жота технично обработал заброс верхом в штрафную, молниеносно переложил мяч на другую ногу и поразил ближний угол ворот — 0:2.

Второй тайм начался с того, что Салах убежал в прорыв со своей половины поля — 0:3. Спустя пару минут Садио Мане вывалился на удар по левому краю штрафной и мягко послал мяч в цель — 0:4.

А на 54-й минуте случился и пятый гол. Мане отправил в прорыв Жоту, который проскочил мимо голкипера и спокойно послал мяч в пустые ворота — 0:5.

После такой тройной оплеухи в начале второго тайма у хозяев взыграла гордость, и они активизировать в поисках гола престижа. Хороший момент имел Сапата, с острого угла попав в дальнюю крестовину.

На 68-й минуте защитники "Ливерпуля" вновь упустили Сапату, но оплошность партнеров по команде блестящим сейвом исправил Алиссон.

"Аталанта" не опускала руки до самого конца, но с такой же вероятностью могла пропустить шестой. В итоге счет уже не изменился — и хотя в компенсированное время Сапата поразил ворота Алиссона, арбитры уже зафиксировали офсайд.

"Аталанта" посмела сыграть с чемпионами Премьер-Лиги в открытый футбол, но быстро об этом пожалела, а перестроиться уже не смогла. Кажется, итальянская команда переоценила свои силы.

"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:5 (0:2)

Голы: Жота 16, 33, 54, Салах 47, Мане 49.

"Аталанта": Спортьелло, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур (Депаоли 81), Пашалич (Малиновский 63), Фройлер, Мохика (Руджери 81), Гомес (Ламмерс 81), Муриэль (Пессина 53), Сапата.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Неко Уильямс 82), Гомес, Рис Уильямс, Робертсон (Кейта 65), Хендерсон (Милнер 66), Джонс, Вейналдум (Цимикас 82), Жота (Фирмино 65), Салах, Мане.

Предупреждения: Джонс, Вейналдум.


Метки Аталанта, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 00:50

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 04.11.2020 01:36 # lovrentiy
    По сути, у ЛФК и Баварии, самые сложные группы, но те и другие, просто в ровень сметают своих конкурентов. Вот бы финал Ливерпуль-Бавария

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  2. iska95 04.11.2020 01:33 # iska95
    Всех красных с победой, аталанту жаль очень нравится, тоже веселая команда. Страшный сон фирмино - хет-трик Жоты он в огне, не ожидал от него такого думал будет долго привыкать, а тут на подъёме от переходе в LFC в сборную поехал забил 2 приехал и пошло поехало. Красава респект глоток свежести в атаке у нас

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  3. melwood-lfc 04.11.2020 01:30 # melwood-lfc
    Легко

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  4. kanoniru-poker 04.11.2020 01:29 # kanoniru-poker
    Ливерпуль топари, с победой. Пенсы захлебнулись. Жота отличный трансфер.

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  5. superperez101 04.11.2020 01:27 # superperez101
    очень простой и в то же время хитрый план
    поставить Жоту на острие
    весь первый тайм Салаха держали 2-3 игрока, и Жота делал все что было нужно, особенно его умение открываться

    вариантов теперь в атаке больше чем было при Коуте, хотя тогда казалось что это пик

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  6. mancityman 04.11.2020 01:24 # mancityman
    ХУЕСОСЫ!!!

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  7. progressive 04.11.2020 01:19 # progressive
    Ну что одичалые, победе радуетесь, да? Сегодня вечером пакеты Грановской с рынка, покер покладут. Да да.

    Зима близко

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  8. lovrentiy 04.11.2020 01:16 # lovrentiy
    Переживал конечно в начале матча, хотел чтоб Клопп автобус поставил, да хер там. ЛФК ведь не пенсы.

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  9. zheka000000 04.11.2020 01:16 # zheka000000
    С таким жотой и солахи с фирминой не нужны

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  10. roberto-89 04.11.2020 01:11 # roberto-89
    бля фапл красный в натуре еж же ахаххаха только одна потаскушка моншойстырская принимает желтенькой на свой ротан ((((( ахахаххахахаа это правда уехеххехехехех

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  11. rap-woiska 04.11.2020 01:10 # rap-woiska
    у дырявого п*здабола Пепы гвардиолы уже и жезус восстановился, а там к матчу ближе и агуэро в порядке будет

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  12. superperez101 04.11.2020 01:09 # superperez101
    завтра буду болеть за скам
    надо чтобы оле остался

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  13. gerrard08 04.11.2020 01:08 # gerrard08
    Даже жаль как то Аталанту, гола на 2 наиграли, но тем не менее разгром они заслужили. Я конечно понимаю, что Гасперини догматик, но они играли и суицидально высоко, Клопп уничтожил из просто.
    Не думал что эти 3 очка будут настолько изи.
    Мом офк Жота, он невероятен, насколько просто и эффективно ему удается играть, аж глаз радуется. У Фирмы большие проблемы. Ананас радует своей игрой, вообще доставляет, как с молодыми постоянно играем на 0. Мб кто-то из них способен будет и вытеснить Гомеза.

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  14. roberto-89 04.11.2020 01:08 # roberto-89
    04.11.2020 00:54 #
    superperez101

    жалко пенсов
    (ответить)
    04.11.2020 00:55 #
    mikkiynwa

    Они весь вечер так хотели что - то написать, но боялись из - под шконки вылезти, ухехеххеех
    (ответить)
    04.11.2020 00:57 #
    superperez101

    там их место, правильно
    сцали забезвизить, но это так не работает
    потому что Ливерпуль мощь
    (ответить)
    04.11.2020 00:57 #
    mikkiynwa

    + пусть сосут молча, наши унитазики
    (ответить)
    04.11.2020 00:58 #
    superperez101

    ни одна сучка не вылазит
    боятся
    (ответить)
    04.11.2020 00:59 #
    mikkiynwa

    Завтра - завтра, а точнее сегодня с утра, ухехехех
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81975/?c=1#c7237473
    если пенс открыл свой ротан, значит требует желтенькой на свой ротан, что бы вы знали и не забывали, это правда ухахахаххахахаххахахаха

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  15. beatles-red 04.11.2020 01:08 # beatles-red
    Рили, куда пенсы подвались? Епать дезинфекция

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  16. superperez101 04.11.2020 01:07 # superperez101
    а пока надо порадоваться за команду
    рис вильямс играет без мандража, хотя даже еще толком кости мясом не обросли

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  17. liverpool-66 04.11.2020 01:06 # liverpool-66
    Всех красных поздравляю с великолепной победой!

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  18. sausage 04.11.2020 01:06 # sausage
    А что, ни один пенс не отписался? Хотя бы сказать , как было круто. Да и хуй ними, зато у них трансферы лучшие в мире.

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  19. tigerpool 04.11.2020 01:06 # tigerpool
    Зимой если подпишем Упамекано, можно за 7 ЛЧ смело побороться

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  20. roberto-89 04.11.2020 01:06 # roberto-89
    как горят 1.5 обоссанных фонада обоссанного клуба сытей уаххахахахах жалкие и маленькие шлюхи, хотя какой клуб такие и фонады ухехехехех уххихихихихихиххи .!.

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