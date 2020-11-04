Никол: "Сульшеру повезло, что "Олд Траффорд" пуст"

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Шотландии Стив Никол считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру крупно повезло из-за отсутствия фанатов на "Олд Траффорд".

В четырех первых домашних матчах нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал только одно очко из 12 возможных.



Высказываясь по поводу отвратительной домашней формы после 0:0 с "Челси", Сульшер говорил, что при поддержке трибун его команда точно бы дожала соперника.



Однако Николу кажется, что заполненные трибуны не принесли бы Сульшеру радости.



"Оле Гуннар Сульшер — счастливейший человек на земле от того, что на стадионе нет зрителей".



"Потому что, будь фанаты "Юнайтед" там, они бы устроили ему настоящую травлю. Но факт в том, что людям в верхах Оле нравится, и с ним ничего не случится, пока эти люди в руководстве..."



"Если бы болельщики находились на стадионе, они бы замучили его. А сейчас, когда матч закончился, тебе не нужно показываться перед медиа, не нужно выходить в твиттер или инстаграм, ты можешь своего рода залезть в кокон с игроками и клубом".



"Однако ты не сможешь спрятаться от 70-тысячной толпы "Олд Траффорд", когда ты ужасен, поэтому прямо сейчас он счастливчик", — сообщил Никол ESPN.