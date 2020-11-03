Вернер: "У "Челси" хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом году"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер считает, что у его команды хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

На старте нового сезона "Челси" не хватало стабильности, однако мастерство Эдуара Менди и опыт Тиаго Силвы помогли "синим" подтянуть игру в обороне и резко прибавить.



Вернер, забивший уже пять голов за свой новый клуб, чувствует, что у "Челси" есть все шансы на успех в столь непредсказуемом сезоне.



"Каждая команда, которая сейчас выступает в Европе, играет каждые три дня. Каждой команде приходится играть по графику среда-суббота-среда-суббота, и это сложно".



"Однако у нас большой состав из хороших игроков. У нас так много игроков, так много хороших игроков, и я думаю, мы должны ставить перед собой цель очень далеко зайти в этом соревновании".



"Мы здесь не для того, чтобы сказать: "Вот выйдем в следующий раунд, а там посмотрим". Мы здесь для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в ближайшие годы".



"В этом году у нас хорошие шансы, потому что каждая команда в этом соревновании играет много матчей, и каждая команда ломает голову, как ей распределить силы".



"Думаю, у нас хорошие шансы в этом году, но также в последующие годы. Как я уже говорил, я перешел сюда, чтобы выигрывать трофеи. Наши дела идут хорошо, и мы учимся друг у друга", — цитирует Вернера Daily Mirror.